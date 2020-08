Roger Federer est l’un des joueurs de tennis les plus admirés non seulement parmi ses pairs et fans de tennis, mais aussi parmi d’autres athlètes sportifs. Plusieurs personnalités sportives célèbres du sport en dehors du tennis ont parlé de leur admiration pour le 20 fois champion du Grand Chelem.

Le dernier à le faire est le joueur argentin de la Primera Division Alan Aguerre.

Alan Aguerre sur son admiration pour Roger Federer

Aguerre est récemment apparu dans la série vidéo «#CRUZADOSxESPN» avec le joueur de tennis Renzo Olivo et son compatriote Agustin Belachur où il a parlé de son admiration pour la légende du tennis suisse.

Aguerre a parlé des fois où il a vu Federer en personne et jouer. «J’ai décidé que je voulais aller voir Roger Federer. J’aime voyager, alors j’ai décidé d’aller en Europe. À Roland-Garros. Et puis mes amis et moi décidons d’y aller.

Un de mes amis m’a parlé de l’entrée à l’arrière du stade de Roland Garros. Eh bien, je me suis juste imaginé me faufiler dans le dos et puis je vois Roger Federer et je me sens comme un petit garçon sous la pluie. Comme dans ces films! »Aguerre dit également qu’il a regardé Federer jouer au Masters de Madrid 2019 contre Dominic Thiem et vu Rafael Nadal au même événement; et a vu Federer lors de sa visite en Argentine pour une tournée d’exposition en 2012.

Les Suisses disputaient un match contre Juan Martin Del Potro à Buenos Aires devant un stade bondé à l’époque. Alan Aguerre, 29 ans, joue comme gardien de but pour les Old Boys de Newell dans la Primera División argentine.

Roger Federer est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Federer a remporté jusqu’à présent 20 titres en simple du Grand Chelem au cours de sa carrière – le plus grand nombre de tous les joueurs de l’histoire du tennis masculin. Federer est classé n ° 4 mondial et se remet actuellement d’une blessure au genou, pour laquelle il a subi une opération au genou à deux reprises au cours des derniers mois.

Il a dit qu’il sautera tous les tournois cette saison et qu’il reviendra sur le circuit en 2021. Federer a remporté un record de huit titres en simple masculin à Wimbledon, six titres Open d’Australie, cinq titres US Open et un titre Open de France. Il est l’un des huit hommes à avoir réussi un Grand Chelem en carrière.