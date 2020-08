Voir jouer Alexander Bublik est toujours synonyme de plaisir. Le Kazakh fait partie de cette race de joueurs de tennis un peu fous qui apportent de la variété, un gamme de couleurs plus au circuit. Nick Kyrgios, Benoit Paire, Fabio Fognini … parfois aucun d’entre eux n’a une mentalité aussi extrême que Bublik, toujours capable de vous surprendre avec un truc de son arsenal quel que soit le moment et le moment du match.

Dans sa quarantaine, cependant, le joueur de tennis kazakh a tenté de peaufiner son tennis, comme il l’avoue dans une interview accordée au site officiel de l’ATP. On sait que son approche de ce sport est risquée, que parfois il met son plaisir personnel avant de faire ce qui peut le rapprocher de la victoire, mais le temps de pause lui a servi à réfléchir et à signaler quelques innovations que l’on verra s’il met en pratique à partir du tournoi de Cincinnati.

« J’ai perfectionné mon deuxième service dernièrement. Pour devenir un joueur élite (cela signifie être dans le top 20, peut-être dans le top 10), vous ne pouvez pas risquer votre deuxième service à chaque fois. C’est l’une de mes principales améliorations depuis l’annulation d’Indian Wells. J’ai toujours arrêté de jouer aux seconds services; Je peux toujours le faire et surprendre mon adversaire avec, mais je ne vais pas toujours le faire comme je l’ai fait depuis un an et demi. Pour être le joueur que je veux être, je dois être cohérent, pas un joueur d’un seul match. «

Et ce n’est pas seulement au niveau du tennis que cette quarantaine a servi Bublik. Le temps d’arrêt l’a également amené à réévaluer ses objectifs, à réfléchir à l’orientation de sa carrière et à se fixer des objectifs sur lesquels se concentrer à 100%. « La quarantaine a été bonne pour moi. J’ai eu le temps de penser, pour passer en revue certaines choses. Pour arriver au sommet, vous devez faire plus que simplement vous amuser et simplement travailler. Vous devez être discipliné sur le terrain, cohérent pour performer dans les grands matchs et battre les 10 meilleurs joueurs. Je ne suis toujours pas à 100% sur certaines parties de mon jeu, mais j’ai le temps de travailler dessus. «

La joueuse de tennis kazakhe estime que la reprise du tennis laissera un nouveau panorama sur le circuit. Un pari relativement risqué est sa première prémisse: « Nous allons avoir un nouveau champion du Grand Chelem, à 100%. Il est plus probable que cela se produise à l’US Open, comme Nadal est à Roland Garros. Je ne vais pas devenir nerveux, mais je sais que beaucoup d’autres vont revenir très tendus. Le plus important à l’heure actuelle est de trouver un équilibre idéal entre être très détendu et être très tendu. »

Cet équilibre est celui que Bublik recherche constamment dans son tennis, sur lequel il a travaillé tout au long de sa quarantaine. En l’absence de son application dans la pratique, la théorie est parfaitement claire pour le joueur de tennis kazakh. « Si vous pouvez faire correspondre la cohérence avec le talent et être capable de frapper des coups incroyables ainsi que des coups risqués, c’est alors que vous serez un grand joueur de tennis. Par exemple, Kyrgios il est bon dans ce domaine. Il sait quand utiliser ces coups de poing. Il y en a aussi d’autres comme Monfils. C’est un joueur très régulier, mais il essaiera parfois de vous surprendre, et il est encore 6-6 dans le tie-break. Monfils fait cela de manière fantastique, tout comme Nick. C’est ce que j’essaye de trouver, trouver un équilibre et continuer à pouvoir surprendre mes rivaux ».

Quoi qu’il en soit, malgré la recherche de cette cohérence et le sacrifice d’une partie de la série pour gagner des matchs, Bublik est clair sur ce qu’il reste de son essence, ce qui le distingue des autres. « Je suis un gars risqué. J’adore ce sentiment 50-50. Quand je joue un deuxième service sur un deux, je me sens bien. Quand je frappe un as avec cinq de son genre au tie-break du troisième set, une sensation d’adrénaline ça traverse tout mon corps, c’est brutal, c’est le genre de joueur que je suis. Certains diront que c’est stupide. Oui il l’est. Mais j’ai le courage de le faire. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais c’est comme ça que j’aime jouer. «