La star du tennis allemand Alexander Zverev a annoncé que lui et l’ancien n ° 3 mondial David Ferrer travailleraient au moins jusqu’à la fin de cette saison. Après avoir terminé une première étape de travail avec Ferrer, le n ° 7 mondial Zverev était satisfait du travail effectué et il est également satisfait de la chimie qu’il développe avec l’Espagnol.

« La période d’essai est terminée. Nous sommes ensemble, une paire. Nous nous comprenons incroyablement bien et sommes maintenant une équipe », a déclaré Zverev dans son annonce, cité dans le magazine tennis MAGAZINE. Zverev, le champion Nitto ATP Finals 2018, a déclaré début juillet qu’il souhaitait donner une chance à Ferrer, finaliste de l’Open de France 2013.

L’année dernière, l’Allemand s’est séparé du célèbre entraîneur de tennis Ivan Lendl et il est maintenant prêt à devenir un autre membre de son équipe d’entraîneurs. Zverev, qui a fait sa première demi-finale du Grand Chelem à l’Open d’Australie de cette année, travaillera désormais avec Ferrer et son père.

« David et mon père sont tous les deux mes entraîneurs en chef maintenant. Mon père ne rajeunit pas non plus. Les deux sont extrêmement importants pour l’équipe », a noté Zverev.

Borna Coric est venu à la défense de Zverev

Zverev s’est engagé à se mettre en quarantaine pendant 14 jours malgré des tests négatifs pour le coronavirus lors de l’Adria Tour à Zadar, mais une semaine plus tard, il a été aperçu en train de faire la fête à Monaco.

L’Australien Nick Kyrgios n’était pas fan de l’action de Zverev et il a débarqué sur l’Allemand. «Alors je me réveille et je vois des choses plus controversées se produire partout dans le monde, mais une chose qui m’a frappé était de revoir Zverev homme, encore une fois, à quel point pouvez-vous être égoïste? Comment pouvez-vous être égoïste? A déclaré Kyrgios fin juin.

« Je veux dire, si vous avez l’audace de publier un tweet que vous avez fait écrire à votre direction en votre nom en disant que vous allez vous isoler pendant 14 jours et en vous excusant auprès du grand public pour avoir mis leur santé en danger, ayez au moins l’audace de rester à l’intérieur pendant 14 jours.

Mon Dieu. «Ayez votre petite amie avec vous pendant 14 jours. Jésus, mec. Ça me fait chier. Ce monde du tennis me fait chier. À quel point pouvez-vous être égoïste? S’adressant à Jutarnji, Coric a déclaré: « Zverev a mal agi, mais je ne vois pas la nécessité d’appeler les autres joueurs de cette façon. Je ne ferais pas ça, mais encore une fois – c’est Kyrgios. »