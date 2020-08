Sans aucun doute les derniers mois de Alexandre Zverev ils ne sont pas les meilleurs pour lui. Après avoir participé à l’Adria Tour et sauté plus tard la période de quarantaine pour aller à une fête avec sa fille, Sascha est réapparu devant les médias par visioconférence lors du conflit Ultimate Tennis Showdown, pour parler de toute l’actualité du monde du tennis. Selon le média allemand Faz, l’attaché de presse a précisé que dans l’interview, seul le tournoi d’exposition sera discuté et non les questions controversées. Il semble que certains médias n’aient pas compris cela et que tout a explosé lorsqu’ils ont demandé à Zverev ce qui s’était passé lors de l’Adria Tour. L’Allemand a été surpris et a quitté la conférence de presse très en colère.

-Diffuser l’US Open vu la situation aux États-Unis:

« Célébrer l’US Open dans l’état où se trouve actuellement le continent américain me semble une vraie folie. Personnellement, j’aimerais que la saison reprenne en Europe sur terre battue, mais ce n’est pas moi qui décide. Maintenant, clairement, non Nous sommes au meilleur moment pour voyager entre les continents pour voir comment la pandémie est actuellement. «

-En dépit de ne pas être complètement sûr, Zverev confirme qu’il jouera l’US Open:

« Nous sommes des joueurs de tennis et si le tournoi est confirmé, alors je devrai aller jouer. Si toutes les règles qui nous ont été données sont respectées et que tout est très similaire à la bulle qui est actuellement en NBA, je pense que cela pourrait être un succès et le les joueurs de tennis seraient très en sécurité et il n’y aurait aucun risque de nous attraper. «

-Votre collaboration avec David Ferrer se poursuivra au minimum jusqu’à fin 2020:

« David et moi nous entendons très bien et il fait actuellement partie de mon équipe, car j’ai beaucoup en commun avec lui. Ferrer et mon père sont mes deux principaux entraîneurs et j’espère avec eux que je pourrai élever mon tennis à mon meilleur niveau. Les deux le sont. extrêmement important pour moi. «

-La controverse sur ce qui s’est passé lors de l’Adria Tour et sur le fait de sauter la quarantaine pour faire la fête:

« … (silence). A plus tard. »