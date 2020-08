Il y a quelques décennies, lorsque le circuit féminin fabriquait comme par magie des filles prodiges, Monica Seles laissait une phrase qui résonnait dans la tête de tous les parents: « La joueuse de tennis a son plus grand potentiel jusqu’à l’âge de 21 ans ». Et maintenant quoi? Selon le natif de Novi Sad, rien n’est pareil. Ces fourchettes se sont élargies avec le temps au point que maintenant les vétérans ont encore plus d’options de réussite que les jeunes femmes, cependant, si à 30 ans vous n’avez pas encore franchi le pas … quelque chose ne va pas.

C’est ce qu’il a dû penser Alize lim, actuellement 625e dans le monde et avec 30 vient d’avoir 30 ans pendant quelques semaines. La Française a fini par être considérée comme l’un de ces talents à exploiter de la carrière française, mais elle n’a jamais réussi à passer la barrière des cent meilleurs, elle n’a jamais réussi à gagner un match du Grand Chelem, ni même à en jouer un au-delà de Roland Garros. Il était temps d’essayer de nouvelles choses et c’est ainsi que nous l’avons vu dans le Affrontement de tennis ultime, de Patrick Mouratoglou, où le Parisien est devenu le premier journaliste lorsqu’il s’agit de parler aux joueurs de tennis. (

«Ici, les joueurs sont dans une atmosphère différente, ils sont plus ouverts, ils ont l’opportunité d’être eux-mêmes et pas aussi introvertis que nous les voyons habituellement dans les tournois», admet Lim. Majeurs de tennis n’a plus peur d’être situé de l’autre côté de la barrière. Cela signifie-t-il que le retrait est proche? Pas pour le moment, mais au vu de ses derniers résultats (deux quarts de finale dans deux ITF de 15 000 $ au mois de janvier) il est possible que ce soit une plateforme qui l’aide à passer d’un bateau à l’autre. «C’est beaucoup plus facile pour moi si je me retrouve à faire quelques choses différentes que si je n’en fais qu’une, de cette façon je ne trouve jamais de monotonie. En ce moment, ma principale priorité est de gérer toute mon énergie parmi toutes les choses dans lesquelles je suis impliqué », confesse le Français.

Je n’avais jamais rien vécu dans le monde du journalisme auparavant, c’est peut-être pour cela que le naturel et la fraîcheur qu’Alize a apporté ces dernières semaines en interviewant des joueurs de la stature de Richard Gasquet ou Matteo Berrettini ont été si surprenants. «J’aime avant tout la partie humaine, j’aime parler aux gens, me plonger dans la personnalité des gens. Le plus satisfaisant est de terminer un entretien avec quelqu’un et d’avoir l’impression de mieux le connaître, de manière naturelle et honnête », se réjouit-il.

En voyant son succès avec le micro, il devient désormais encore plus difficile d’imaginer Lim tourner une situation sportive, même si certains n’ont jamais fini de parier sur elle. «En général, au cours de ma vie, j’ai toujours essayé de trouver un moyen de faire autre chose, c’est précisément ce qui ne m’a pas aidé à me concentrer sur le tennis. Cela m’a fait beaucoup de mal et a rapidement perdu ma concentration. Je me sentais coupable à ce sujet, alors disons que le sentiment était doublement négatif », reconnaît le Français.

«Un jour, soudain, j’ai rencontré quelqu’un qui m’a aidé à mieux me comprendre. À ce moment-là, j’ai découvert que me comprendre était quelque chose dont j’avais besoin, c’est ma façon de travailler, donc je ne peux pas prendre une autre direction. C’est normal de ne pas être comme tout le monde, je me fiche que les gens me jugent, me disent que je ne suis pas concentré, ou que je n’ai pas mis mon 100% sur le tennis. Si c’est comme ça que ça marche, je serai content. «