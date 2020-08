Le tennis féminin revient à une compétition de haut niveau dans un WTA Premier 5 Cincinnati 2020 là où les meilleurs du monde se rencontrent. Malgré les absences nombreuses et très notables, comme celles d’Ashleigh Barty, Simona Halep, Belinda ou Garbiñe Muguruza, un tournoi passionnant est présenté dans lequel Karolina Pliskova a une occasion en or d’encercler le numéro 1 mondial et d’arriver en pleine forme au US Open 2020. Pourtant tous les yeux sont rivés sur Serena Williams, tandis que Naomi Osaka et Sofia Kenin Ils commencent comme des candidats sérieux pour le titre.

Il convient de mentionner les quatre quadrants dans lesquels un tirage au sort final de 56 joueurs est structuré, avec 8 byes au premier tour pour les 8 premières graines. En plus de cet article, vous pouvez suivre tous les détails du déroulement du tirage au sort et de ses conclusions via notre DIRECT, également disponible sur la plateforme YouTube. Il y aura des duels passionnants dès le premier tour qui promettent un spectacle.

1er quadrant

Les rivaux potentiels de Karolina Pliskova: Bye – Tomljanovic – Mertens – Sabalenka – Osaka – Kenin

La Tchèque ne devrait pas avoir de problèmes pour remporter son premier match contre l’Australienne et Kudermetova, mais les hostilités s’ouvriraient dans un troisième tour dans lequel elles pourront voir les visages avec Mertens, mais aussi avec des joueurs illustres comme Mladenovic ou Sevastova, qui se mesurent entre oui au premier tour. Les coups de canon de Sabalenka seraient un test décisif, mais le Biélorusse pourrait avoir des rivaux tels que Riske, Anisimova ou Kim Clijsters; La légendaire joueuse de tennis belge fera ses débuts contre Jennifer Brady, une toute nouvelle championne à Lexington.

2e quadrant

Les rivaux potentiels de Naomi Osaka: Bye – Muchova – Yastremska – Kvitova – Pliskova – Kenin

Des matchs de triche dès le début et un obstacle inattendu qui pourrait être mortel: Venus Williams. Le plus ancien de la saga se battra avec Yastremska pour entrer dans le troisième tour, tout comme Kontaveit et Collins, avec l’envie de mesurer les forces avec un Kvitova qui pourrait arriver avec quelques doutes, n’ayant pas offert une image très porteuse dans les événements de préparation des derniers temps. Dans tous les cas, la Japonaise aura besoin de son meilleur tennis pour progresser.

3e quadrant

Rivaux potentiels pour Serena Williams: Bye – Van Uytvanck – Sakkari / Gauff – Konta – Kenin – Pliskova

Vérifier que Cori Gauff marche dans la même zone de la table est très excitant pour tous les amateurs de tennis, impatients de voir un affrontement générationnel entre les deux Américains. Maria Sakkari ou Putintseva pourraient s’immiscer. De son côté, Johanna Konta devrait avoir le match clé du tournoi avec Marketa Vondrousova, même si avoir un puncheur comme Siniakova sur son chemin ne sera pas rassurant pour les Britanniques.

4e quadrant

Les rivaux potentiels de Sofia Kenin: Bye – Cornet – Vekic – Keys – Serena – Pliskova

C’est probablement le plus affecté du tirage au sort. Cornet ou le jeune McNally l’exigeront dès le début et au troisième tour ils rencontreront le vainqueur d’un minitournoi entre légendes: Vekic contre Azarenka et Stephens contre García, ils chercheront à progresser et les vainqueurs des deux matches se joueront pour entrer en troisième. rond. Quelque chose de plus calme ira à Madison Keys, l’actuelle championne, dont l’opposition principale serait incarnée par Rybakina, Jabeur et Swiatek.