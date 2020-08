Manquant l’Open d’Australie, Andre Agassi a débuté la saison 1993 avec le titre à San Francisco en février. Quelques semaines plus tard, l’Américain a soulevé un autre trophée à Scottsdale pour son deuxième et ce qui s’est avéré être le dernier titre de la saison.

Aux prises avec des blessures, Agassi n’a pas pu égaler ce niveau dans les mois à venir, atteignant le quart de finale à Wimbledon et fournissant des résultats fiables lors des événements pré-US Open. Thomas Enqvist a battu l’Américain au premier tour du Major à domicile et André a décidé de terminer la saison après le choc de la Coupe Davis en septembre, subissant une opération du poignet droit en décembre.

Abandonnant du top 30, Agassi a fait un retour gagnant à Scottsdale en février 1994, défendant le titre et perdant la finale à Miami face à Pete Sampras. Les résultats n’étaient pas très bons au cours des quatre mois suivants et sa chance a changé à Toronto à la fin de juillet.

Deux ans plus tôt, Andre a remporté son deuxième titre en Masters 1000 à l’Omnium du Canada dans cette ville, retournant à Toronto et espérant une autre course en profondeur. En passant cinq obstacles, Andre a soulevé la troisième couronne du Masters 1000, battant Jason Stoltenberg en deux sets en finale pour prendre de l’ampleur avant l’US Open.

Après un triomphe imposant sur Jakob Hlasek, André a dû tout donner contre David Wheaton, s’imposant dans le tie-break décisif après avoir repoussé deux balles de match! Dans les quarts, Agassi a décroché une victoire notable sur le numéro un mondial.

4 Sergi Bruguera, venant du bord de la défaite pour dominer le set final et atteindre les demi-finales. Il a évincé Wayne Ferreira pour se retrouver dans le match pour le titre, avec Jason Stoltenberg entre lui et le deuxième titre à Toronto.

C’était la première et la seule finale du Masters 1000 pour l’Australien à sa meilleure saison sur le Tour, incapable d’aller jusqu’au bout alors qu’Agassi le battait 6-4, 6-4 en 80 minutes. Lors de leur troisième rencontre, l’Américain a remporté la troisième victoire, perdu 16 points en dix matchs de service et repoussé les sept occasions de pause pour faire monter la pression de l’autre côté du terrain.

Jason a repoussé cinq des sept chances de pause pour rester en contact, donnant un service une fois dans chaque set pour propulser l’Américain au-dessus du sommet.

Ils avaient un nombre similaire de gagnants et Agassi a attiré plus d’erreurs forcées, la zone qui l’a mené vers le titre tant attendu. Ils sont restés au coude à coude dans les rallyes les plus avancés tandis qu’André a forgé la victoire dans la gamme la plus courte jusqu’à quatre coups, restant calme et célébrant le plus grand titre en deux ans.

Stoltenberg a lancé l’action avec un vainqueur en revers croisé dans le premier match, produisant une autre belle prise à 1-1 pour un début prometteur. À 2-2, Agassi a décroché un retour parfait pour prendre une pause et passer devant, affrontant quatre points de rupture dans le suivant et les repoussant tous pour avancer 4-2 lorsque Jason a décroché un revers large.

Servant pour le set à 5-4, Andre a renvoyé un vainqueur du service pour une prise en amour et un grand pas vers le titre. Stoltenberg a ramené le match d’ouverture du deuxième set à la maison avec un as sur la ligne T, l’Américain produisant une prise rapide pour égaliser le score à 1-1.

Le troisième match s’est avéré être un marathon, avec 20 points et sept deux. L’Australien a repoussé trois occasions de pause pour rester en contact, et Agassi est revenu à 2-2 avec un autre jeu de service puissant. Le cinquième match a été décisif, car Jason a envoyé une longue volée pour donner un service et se retrouver un set et une rupture.

Lors de son troisième match de service du set, Agassi a saisi une prise par amour pour rester devant, sauvant un point de rupture pour contrôler le tableau de bord et faire un autre mouvement vers la ligne d’arrivée. Dans le neuvième match, Jason a repoussé une balle de match pour prolonger la rencontre pendant au moins un autre match.

Au service du titre, Andre a fait face à deux occasions de pause, les repoussant après des erreurs de Stoltenberg et scellant l’accord sur la deuxième balle de match lorsque l’Australien a marqué un coup droit.