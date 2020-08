Gil Reyes, l’ancien entraîneur de force et de conditionnement de la légende du tennis Andre Agassi, a déclaré que la star du tennis américain aurait géré le récent arrêt du tennis aussi bien que quiconque, connaissant ses compétences en résolution de problèmes et son état d’esprit envers le jeu et sa carrière.

Reyes a parlé au site Web de l’ATP Tour sur Agassi aurait réussi un arrêt s’il jouait sur la tournée en ce moment.

Gil Reyes dit qu’Andre Agassi aurait compris le verrouillage

Reyes, 68 ans, a déclaré que l’Américain aurait utilisé le verrouillage pour déterminer ce qu’il fallait faire pour améliorer son jeu avant la reprise de la tournée.

«Inconditionnellement, André aurait géré cela et résolu cela aussi bien que n’importe qui. [He would have done it] juste en y réfléchissant, en le parlant et en comptant à rebours. « Pour le moment, il semble que le prochain tournoi sera celui-ci, cela nous laisse ce laps de temps, voici ce que nous allons faire pendant ce temps. » Reyes a joué un rôle critique dans le retour d’Agassi au cours de la seconde mi-temps. de sa carrière et les deux partageaient un lien spécial – Agassi ayant même nommé son enfant Jaden Gil Agassi après son entraîneur et ami.

« Il aurait dit: » D’accord, qu’est-ce que je vais faire de cette fois et pourquoi?. Il l’aurait compris tôt… il y avait beaucoup de zone grise [during the pandemic], mais Andre aurait été l’un de ceux à dire: « D’accord, je n’ai pas besoin de frapper maintenant, j’ai besoin d’aller plus vite, j’ai besoin de devenir plus fort, j’ai besoin de travailler sur mon cardio », et c’est ce qu’il ferait ».

Il ajoute également que la pause actuelle n’était pas une mauvaise chose pour les joueurs de tennis car elle aurait pu aider certains d’entre eux à se remettre physiquement de blessures. L’ATP Tour revient après une pause de cinq mois avec le Western & Southern Open à New York cette semaine, suivi de l’US Open également à New York.

La tournée a été suspendue en mars en raison de la pandémie mondiale. Gil Reyes a récemment travaillé avec la star de la WTA Eugenie Bouchard.