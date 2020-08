À l’été 1996, Andre Agassi a de nouveau apprécié le tennis après une terrible course depuis Miami, remportant l’or olympique à Atlanta et le Masters 1000 à Cincinnati. Andre est venu à Indianapolis avec une séquence de 12 victoires consécutives et le favori contre le spécialiste du double Daniel Nestor, surtout après avoir remporté le premier set 6-1.

Tout à coup, les choses ont changé rapidement dans le deuxième set, André perdant le contrôle après une pause qu’il a subie dans le cinquième match et frappant le ballon dans les gradins, jurant également l’officiel Dana Laconto. L’arbitre a appelé le superviseur de l’ATP Mark Darby, et après une brève discussion, Darby a demandé à Laconto de faire défaut à l’Américain!

André était sur le Tour depuis déjà dix ans et demi et n’a jamais été mis en défaut auparavant, malgré des problèmes avec les arbitres et les officiels au fil des ans, en particulier dans son adolescence.

À Indianapolis 1996, Andre Agassi a été mis en défaut après avoir perdu son sang-froid.

Agassi ne pouvait pas être d’accord avec cette décision, considérant qu’elle était trop sévère mais quittait toujours le tribunal après quelques minutes, soutenu par sa foule partisane qui a jeté des bouteilles d’eau et des serviettes en papier au tribunal.

Les officiels du tournoi étaient conscients de ce qu’Agassi signifie pour cet événement, essayant de persuader Darby de changer sa décision, bien que rien ne changerait la valeur par défaut pour «violence verbale». Le problème était qu’Agassi a fait des choses similaires dans le passé et n’a jamais été pénalisé, jusqu’à présent.

L’Américain a déploré qu’il aurait dû recevoir la pénalité de points avant le défaut, mais Darby a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais rien entendu de tel auparavant, obligé de prendre des mesures drastiques instantanément. Voici la conférence de presse d’après-match où André a expliqué ce qui s’est passé, du moins de son point de vue: « Il n’y a absolument aucun désaccord à huis clos sur la gravité de la décision.

Quand vous donnez un avertissement, si je devais casser ma raquette et comme il me lit mon avertissement je le ferais, je devais casser une autre raquette, vous n’allez pas à une pénalité de points même parce que c’est techniquement même dans la même explosion , mais non seulement j’ai commencé ce que j’ai dit à l’arbitre juste avant qu’il n’ait fini de me donner mon avertissement, mais il m’a amené directement au défaut.

C’était juste un mauvais appel, s’étrangla-t-il. Ils ont demandé à Mark Miles de passer au téléphone pour annuler la décision de Darby et, vous savez, à l’intérieur des règles, il n’est pas autorisé à le faire, alors je suppose que je ne le sais pas avec certitude, mais c’était une intention pour lui de le faire. Darby pour annuler sa propre décision ,.

Pourtant, il n’a pas assez de caractère pour le faire. J’assumerai la responsabilité de recevoir un avertissement et je prendrai la responsabilité de m’énerver sur le terrain, comme je l’ai fait mille fois. Mais je n’accepterai pas cette décision.

Le tournoi est génial, et celui qui a été classé n ° 1 par les joueurs depuis quoi, sept, huit ans maintenant. Certes, je suis déçu de ne pas être là, mais au-delà, je suis déçu pour Indy. Cela me donne envie de revenir ici, pour être tout à fait honnête.

Il y a une règle dans le livre de règles qui dit, oui, pour tout ce que vous faites, vous pouvez être mis en défaut, mais ce que j’ai dit à Dana était très clair et très … quelque chose que j’ai dit mille fois au cours des dix dernières années, et tout d’un coup, aujourd’hui, quelle que soit la date, qu’ils ont décidé de dire que cela dépasse la ligne.

Ouais, j’ai frappé la balle et il a dit «avertissement», et juste au moment où il finissait de me donner mon avertissement, j’ai dit «F.U., Dana». Et puis il appelle le superviseur et Darby me donne le crochet. C’était juste un mauvais appel.

Je veux dire, au mieux, je mérite une pénalité de points. Il a dit que si vous aviez dit cela à Dana, alors vous étiez hors d’ici. J’étais, très honnêtement, incrédule. C’était difficile pour moi de rassembler des pensées, et j’ai dit: « Qu’est-ce que tu dis? C’est tout? C’est fini, comme tout d’un coup, comme une pénalité sans point, juste un avertissement de défaut? » Il a dit « ouais ».

Et je me suis juste assis là. J’étais juste – puis il est revenu. J’ai dit, foutez-moi de mon visage – tout de suite. Parce que je ne pouvais même pas commencer à saisir l’ignorance, le manque de professionnalisme, le manque de considération pour personne, mais pour lui-même.

Et arriver par défaut à dire quelque chose que vous avez dit et à ne recevoir que des avertissements et des pénalités ponctuelles, au moins, parfois même pas, n’est tout simplement pas juste. Ce côté-là n’est pas juste; cela ne change rien au fait que je n’aurais pas dû le dire.

Je parle d’une décision qui a absolument touché des milliers de personnes et de nombreuses personnes différentes qui ne méritent pas d’être touchées par cela. »