Le 16 août 2006, Andy Murray, 19 ans, a stupéfié le numéro un mondial. 1 Roger Federer au deuxième tour de Cincinnati, remportant une victoire 7-5, 6-4 en une heure et 37 minutes pour la première victoire contre les Suisses lors de leur deuxième rencontre.

Ce fut une rencontre plutôt étrange, avec pas moins de 21 chances de pause au total et 12 jeux de service volés, Andy se gardant plus calme dans les dernières étapes des deux sets pour passer sans avoir à jouer un décideur.

Murray était classé 21e après la demi-finale à Newport, la finale à Washington et la demi-finale au Canada, mais cela a quand même été une grande surprise puisque Roger a déjà conquis sept titres en 2006 et n’a perdu que quatre matchs, tous contre Rafael Nadal. , trois de ceux sur terre battue.

En outre, Roger est sorti victorieux des 55 dernières rencontres disputées sur les courts en dur nord-américains à partir de l’US Open 2004, mettant fin à cette séquence et subissant la première défaite en sets consécutifs depuis Roland Garros 2004, disputant 194 matches depuis lors en l’espace de 28 mois!

Federer est venu près d’un autre record, atteignant 17 finales ATP consécutives de Halle 2005, juste un court d’Ivan Lendl, qui a disputé 18 matches de titre consécutifs entre Madrid 1981 et Forest Hills 1982, ne restant devant Roger que de peu.

Le champion en titre a subi sept pauses sur dur seulement pour la deuxième fois en carrière après que Nalbandian l’ait battu huit fois à l’Open d’Australie 2003 dans le choc de cinq sets! Comme nous l’avons déjà dit, c’était un match plutôt étrange avec autant de points de rupture sur l’un des courts durs les plus rapides que vous puissiez trouver.

Roger a servi à 55% et a connu des problèmes lors du deuxième service, perdant 51% des points derrière le tir initial et se brisant sept fois sur 14 opportunités offertes à Andy. D’un autre côté, le Britannique n’a décroché que 41% du premier service, mais s’est avéré plus fiable que Federer lors de son deuxième service, se brisant cinq fois sur sept chances données à Roger.

À Cincinnati 2006, Andy Murray a remporté la première victoire sur Roger Federer.

Le Suisse avait une mince avance dans les points les plus courts, et Andy a annulé cela dans les tirs de milieu de gamme, alors que rien ne pouvait les séparer dans les échanges les plus prolongés.

Murray a terminé le match avec 27 gagnants et 27 fautes directes, renversant le ratio 25-35 de Roger et surpassant le grand rival dans le département des vainqueurs, ce dont il n’aurait pu rêver qu’avant le début de l’affrontement.

Le jeune a gaspillé une chance de pause dans le premier match avant d’en convertir une dans le troisième lorsque Federer a envoyé le revers large. Murray a été le meilleur joueur dans ces premiers matchs, ne faisant que quelques erreurs et dictant le rythme avec des coups de fond profonds et précis.

Néanmoins, il a joué un jeu de service lâche pour ramener Roger sur le tableau de bord, frappant une double faute à 3-2 pour rendre le résultat égal. Cela n’a pas trop affecté le Britannique, se déplaçant à nouveau devant au septième match après avoir volé le service de Federer avec deux gagnants en revers.

Roger avait la réponse, retirant la pause quelques minutes plus tard avec un beau revers sur le vainqueur de la ligne qui le maintenait en lice. Contre toute attente, Federer a de nouveau abandonné le service à 4-4 pour la troisième fois depuis le début du duel suite à une double faute coûteuse.

Andy servait maintenant pour le set, espérant une bonne prise qui le porterait au sommet. Le drame était loin d’être terminé, cependant, avec deux occasions de pause pour Federer dans ce dixième match, et l’incroyable cinquième pause consécutive au service!

Murray a envoyé le coup droit long, et le résultat a de nouveau été verrouillé à 5-5, dans ce qui était un set vraiment bizarre. Au lieu de s’appuyer sur cela, Roger a perdu trois points de jeu pour un avantage de 6-5 et a perdu son service après une autre double faute, subissant une pause pour la quatrième fois, ce qui est une scène rare dans ses matchs, surtout en ce bon vieux temps.

Après tant de problèmes dans les jeux de service pour les deux joueurs, Andy a scellé l’accord avec un as dans le match 12, très soulagé de l’avoir dans le sac après avoir réussi seulement 34% du premier service! Les choses sont allées de mal en pis pour Roger, qui a abandonné son service pour la quatrième fois consécutive (!!) au début du deuxième set, incapable de trouver le bon rythme et des points gratuits ou de pénétrer Murray depuis la ligne de fond.

Une fête de pauses s’est poursuivie alors qu’Andy était également rompu dans le deuxième match, la rencontre se transformant en une affaire d’étranger et d’étranger. Federer a finalement trouvé le moyen de tenir à 15 dans le troisième match, ce qui était très important s’il voulait reprendre confiance, les deux servant bien dans les matchs suivants.

Tout a changé à 3-3 lorsque Murray a pris une pause cruciale grâce à une autre erreur non forcée de Roger, prenant le volant pour ramener la victoire à la maison. Andy a franchi la ligne d’arrivée avec un revers sur la ligne vainqueur dans le dixième match, marquant l’une des meilleures victoires de son début de carrière et atteignant le quart de finale où Andy Roddick le battait en deux sets.