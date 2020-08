À sa meilleure saison sur le Tour, Andy Murray a remporté 78 victoires et neuf titres en 2016, terminant en tant que no. 1 pour la première et la seule fois après une course folle avec Novak Djokovic! Après un autre revers à l’Open d’Australie, Andy a perdu le terrain avant la saison sur terre battue où il est revenu à son meilleur niveau, remportant Rome et atteignant la finale de Madrid et de Roland Garros, perdant les deux contre Novak.

Queen’s et Wimbledon étaient entre les mains d’Andy, faisant une pause avant les Jeux Olympiques de Rio, où il était l’un des favoris du titre. Andy a remporté trois triomphes confortables et a vaincu Steve Johnson et Fabio Fognini pour atteindre le match pour la médaille d’or, dans l’espoir de défendre le titre remporté il y a quatre ans à Wimbledon contre Roger Federer.

De l’autre côté du filet se tenait Juan Martin del Potro qui a battu Novak Djokovic au premier tour, et cela s’est avéré être l’une des rencontres de la saison. Après quatre heures et deux minutes, Murray s’est imposé 7-5, 4-6, 6-2, 7-5 pour écrire l’histoire en tant que premier joueur avec deux médailles d’or olympiques en simple masculin!

Andy a créé 23 occasions de pause et en a converti neuf pour contrôler le rythme, se brisant six fois sur les 12 occasions de l’Argentin. Un gagnant de volée a poussé Andy devant dans le deuxième match et Juan Martin a fait une pause dans le tout suivant lorsque Murray a marqué un revers.

Luttant pour trouver la distance sur le revers, Delpo a envoyé l’un de ces larges dans le quatrième match pour perdre le service par amour, manquant un coup droit quelques minutes plus tard et permettant à Andy de se forger une avance de 4-1. C’est le Britannique qui a joué un jeu de service lâche à 4-2, donnant un service à l’extérieur pour garder Juan Martin dans le set avant quatre bonnes prises des deux côtés.

Servant de rester dans le set à 5-6, del Potro a perdu l’attention contre les retours solides du Britannique, qui a tiré un revers sur la ligne gagnante pour gagner la pause cruciale et décrocher le premier match 7-5 après une épuisante 74 minutes.

À Rio 2016, Andy Murray a remporté la deuxième médaille d’or olympique.

Juan Martin était prêt à se battre, ouvrant le deuxième set avec une pause lorsque son revers le long de la ligne a dépassé Murray, prenant de l’élan et sauvant trois chances de pause dans le deuxième match.

Il l’a fermé avec un vainqueur du service pour consolider l’avantage, en frappant un autre dans le quatrième match pour un 3-1. Nous avons vu un excellent service des deux côtés et Delpo a avancé 5-3 avec un service non rendu, créant un point de consigne au retour du neuvième match.

Andy l’a sauvé avec une volée gagnante pour prolonger le set, mais rien ne pouvait l’aider lorsque Juan Martin a décroché un coup droit sur le vainqueur de la ligne à 5-4 pour décrocher le set après une heure, se mettant en bonne position avant le troisième set.

Andy a rétabli l’ordre, plaçant un revers sur le vainqueur de la ligne pour une prise en douceur au début du troisième set, ramenant le troisième match à la maison avec un as. Un vainqueur du service lui a donné un avantage de 3-2 avant de marquer une pause lorsque Delpo a pulvérisé une erreur de coup droit qui lui a coûté cher, devant chasser le résultat dans le reste du set.

L’élan était du côté du Britannique, cependant, offrant une autre pause dans le huitième match avec un retour gagnant pour conclure le set et faire un grand pas vers l’or. Andy avait le dessus dans cette partie de la rencontre malgré un service à seulement 45%, jouant bien dans ses jeux de service et convertissant deux chances de pause sur quatre pour un résultat unilatéral.

Refusant de se rendre, Juan Martin a cassé au début du quatrième set lorsque Murray a pulvérisé une erreur de coup droit, ne restant devant que pendant un match alors qu’Andy le retenait après un beau tir tombé qui est resté hors de portée de Delpo.

Le troisième match a apporté la troisième pause de service après une reprise fantastique de Juan Martin au filet, incapable de confirmer l’avance et permettant à Murray de voler à nouveau son service et d’égaliser le score à 2-2. Andy a été le premier à faire une prise après un service gagnant dans le cinquième match, suivi par del Potro qui a frappé un service non retourné pour un 3-3 et plus, surtout après avoir battu à 15 dans le septième match avec un gagnant smash.

L’Argentin a tenu pour un 5-3, se préparant à servir pour le set dans le dixième match. À deux points après avoir remporté le set à deux reprises, del Potro a marqué un revers de routine pour subir une pause et se distancer de la ligne d’arrivée, envoyant tout l’élan de l’autre côté du filet.

Murray a repoussé deux balles de break dans le match 11 pour faire une prise essentielle après une autre erreur du revers de Juan Martin. L’Argentin a gaspillé une balle de match qui aurait pu permettre un tie break quelques minutes plus tard, permettant à Murray de convertir le deuxième point de match et de commencer à célébrer l’un des titres les plus émouvants de sa carrière.