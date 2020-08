Ancien n ° mondial 1 Andy Murray a trouvé une place dans le tableau principal de l’US Open suite au retrait de l’Australien Alex Popyrin. Le retrait et la modification ultérieure de la composition du tableau principal ont été annoncés par le site Web de l’US Open.

Auparavant, lorsque les listes des participants avaient été annoncées pour l’US Open, Murray, le champion 2013 avait raté de peu sa place dans le tableau principal. Le classement final était de 127 et l’Inde Sumit Nagal était le dernier participant direct au tableau principal.

Andy Murray participe au tableau principal de l’US Open 2020

Auparavant, le monde no. 2 et le tenant du titre Rafael Nadal avaient annoncé qu’il ne reviendrait pas défendre son titre à Flushing Meadows cette année. Le compatriote de Popyrin, Nick Kyrgios, avait également déclaré qu’il ne se rendrait pas aux États-Unis en 2020.

Kyrgios a également ajouté qu’il était possible qu’il ne joue pas du tout cette année, quelle que soit la tournée faisant son retour. Pendant ce temps, le monde no. 1 Novak Djokovic et n ° mondial. 3 Dominic Thiem sont toujours sur la liste des engagés de l’US Open.

Parlant de sa participation à l’US Open cette année, Murray avait déclaré: «La situation que j’ai vécue ces dernières années, je n’ai pas eu l’occasion de jouer dans de nombreux chelems, je ne sais pas combien d’occasions j’aurai. gauche pour jouer dans les slams.

Donc, même si je me sens relativement décent, il y a évidemment un risque, mais je veux essayer de jouer et profiter à nouveau des plus grands événements. Cela m’a beaucoup manqué, je l’ai manqué. J’adore jouer aux plus grands événements, même si ce sera différent sans fans, mais c’est quelque chose qui me tient à cœur et qui est prêt à prendre un risque pour aller jouer ».

Au cours des trois dernières années, Murray a été contraint de rater l’US Open à deux reprises – en 2017 et 2019 – en raison de blessures récurrentes. En 2019, après avoir initialement envisagé sa retraite, Murray a fait un retour en force dans le jeu en remportant son premier titre en près de trois ans lors de la Coupe d’Europe à Anvers en octobre 2019.

L’américain Mitchell Krueger recevra la wild card d’Andy Murray dans le tableau principal. Michael Mmoh, Brandon Nakashima, JJ Wolf, Sebastian Korda, Maxime Cressy, Ulises Blanch et Thai-Son Kwiatkowski sont les autres joueurs qui ont reçu un wild card du tableau principal.