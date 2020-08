Ryan Peniston, 24 ans, profite de son temps à la UK Pro Classic à Weybridge, battant Daniel Cox vendredi pour rester sur le parcours du titre. Le natif de Southend-On-Sea ne s’est pas encore fait un nom, marquant huit victoires en Challenger et remportant deux couronnes Futures en carrière, espérant une meilleure course une fois la saison reprise.

L’autre Britannique veut la même chose mais à un niveau beaucoup plus élevé, avec le triple champion de Major, Andy Murray, préparant le voyage des États-Unis. Un ancien champion de l’US Open participera à deux événements à New York, désireux de ressentir à nouveau la magie des Majors et de tester ses compétences contre les meilleurs joueurs du monde.

Après toutes sortes de problèmes au cours des quatre dernières années, Murray adorerait vivre quelques autres courses majeures, en se concentrant sur les événements les plus importants. En 2016, Murray a élevé son jeu à un autre niveau, terminant la saison avec neuf trophées et 78 victoires et se battant pour le no de fin d’année.

1 place avec Novak Djokovic. Après avoir conquis Pékin, Shanghai, Vienne, Paris et les finales ATP, Andy a obtenu cet honneur, produisant l’une des finitions les plus solides de l’ère Open et devenant le numéro un mondial. 1 en novembre. Andy est resté au sommet jusqu’à Wimbledon l’année prochaine, mais la difficile saison précédente a dû le laisser une marque, aux prises avec une blessure à la hanche et à manquer toute l’action après le All England Club.

Opéré en janvier 2018, Andy est revenu à Queen’s, disputant 12 matchs cette année-là et optant pour une autre opération en janvier 2019 après cet affrontement épique contre Roberto Bautista Agut à Melbourne. Déterminé à prolonger sa carrière, Murray a remporté le titre en double à Queen’s avec Feliciano Lopez pour un retour parfait en juin dernier, remportant le premier titre ATP en simple depuis Dubaï 2017 à Anvers en octobre et se rapprochant de la place dans le top-100.

Lors de la finale de la Coupe Davis, Andy a subi un autre revers, subissant une blessure au bassin qui l’a contraint à sauter la Coupe ATP, l’Open d’Australie et d’autres événements au début de 2020. «J’étais vraiment satisfait de ma performance aujourd’hui; le premier set n’a pas pu ça ne va pas mieux.

Il a commencé à mieux servir dans le deuxième set, et c’était un peu plus difficile, mais j’ai réussi à le retirer à la fin. Je me sens vraiment bien pour le week-end et je vis pour le titre – je suis enthousiasmé par les matchs que j’ai devant moi.

Cela s’est matérialisé tout au long de la semaine – quand j’ai commencé à jouer, je voulais juste entrer dans mon jeu et dans un rythme. Au fur et à mesure, je vois la première place comme objectif. Je suis très excité par le voyage d’Andy Murray aux États-Unis.

Je ne pense pas avoir jamais vu un gars travailler si dur sur et en dehors du court. Les choses qu’il fait pour prendre soin de son corps sont tout simplement insensées. Je suis excité pour lui, et je pense qu’il va bien faire et surprendre quelques personnes.

C’est juste un cas de son corps qui tient debout – s’il prend soin de son corps, je pense qu’il va être au bon endroit. Il n’y a pas une balle sur laquelle il ne se concentre pas à 100%, et en dehors du terrain, il fait tout ce qu’il peut pour lui donner cet avantage contre les joueurs. C’est un cheval noir et personne n’aimerait jouer contre lui », a déclaré Ryan Peniston.