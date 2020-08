Il a raté les derniers tournois du Grand Chelem en raison d’une blessure et maintenant Andy Murray a ajouté une incitation à «prendre un risque pour aller jouer» à l’US Open.

Le triple vainqueur du Grand Chelem a disputé le simple dans seulement deux des 10 derniers tournois du Grand Chelem alors qu’il a subi des opérations de la hanche au début de 2018 et à nouveau en janvier 2019.

Après avoir subi un autre revers à la fin de 2019 qui l’a contraint à manquer l’Open d’Australie de cette année, Murray est à nouveau en pleine forme et prêt à faire un retour dans les majors.

Naturellement, il a hâte de revenir et de jouer à l’US Open, mais maintenant, la menace de pandémie de coronavirus plane sur le tournoi.

Andy Murray: « Les répercussions devraient être assez graves si les joueurs brisent la bulle bio-sécurisée à l’US Open »

Cependant, l’ancien n ° 1 mondial se dit prêt à prendre des risques.

« La situation que j’ai vécue ces dernières années, je n’ai pas eu l’occasion de jouer dans de nombreux Chelems, je ne sais pas combien d’occasions il me reste pour jouer en Chelem », a-t-il déclaré.

«Donc, même si je me sens relativement décent, il y a évidemment un risque, mais je veux essayer de jouer et profiter à nouveau des plus grands événements. Cela m’a beaucoup manqué, je l’ai manqué.

«J’adore jouer aux plus grands événements, même si ce sera différent sans fans, mais c’est quelque chose qui me tient à cœur et qui est prêt à prendre un risque pour aller jouer.

Des mesures de santé et de sécurité strictes seront en place pour le Grand Chelem de Flushing Meadows et il y avait des rapports initiaux selon lesquels tous les joueurs seraient obligés de rester dans le même hôtel pour minimiser la menace de coronavirus.

Cependant, il est apparu depuis que la United States Tennis Association est susceptible de permettre aux joueurs de rester dans leur propre logement privé.

Murray, cependant, n’est pas d’accord avec cette décision.

«Je prévoyais de rester à l’hôtel pour être honnête», dit-il. «Cela aurait plus de sens pour moi si c’était sur un seul site. Je préférerais que ce soit ainsi, il faut espérer que les joueurs qui restent dans des maisons privées sont responsables.

