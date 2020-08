Andy Murray a enregistré sa troisième victoire de la semaine au tournoi Battle of the Brits à Roehampton alors que lui et Naomi Broady battaient Kyle Edmund et Emma Raducanu en double mixte.

Murray et Broady ont gagné 6-3 7-6 (5), triomphant via le bris d’égalité après avoir été brisés à 5-4 dans le deuxième set.

Le triple champion du Grand Chelem, uniquement en double cette semaine, avait également gagné deux fois aux côtés de Lloyd Glasspool, contre Dom Inglot et Alastair Gray puis Edmund et Joe Salisbury.

Quelle façon de gagner et quelle fête 🔥 Incroyable de @NaomiBroady et @andy_murray pic.twitter.com/ntyDyHnAPY – LTA (@the_LTA) 2 août 2020

Murray a déclaré à la BBC: «Je pensais que nous étions très bien revenus et que Naomi était incroyablement solide au filet. Elle a nettoyé beaucoup de balles hautes.

«J’ai l’impression que nous méritions de gagner ce match. Nous avons mieux joué, nous avons eu la chance de clôturer et à 6-3 5-4, nous n’avons pas réussi, mais c’est une bonne chose à faire. »

La victoire de dimanche, assurée par une superbe volée de backspin de Broady, intervient après que Murray a parlé de la perspective de jouer à l’US Open, qui devrait débuter à huis clos à Flushing Meadow le 31 août.

Murray, qui a été gravement touché par des blessures depuis 2017, a déclaré: «La situation que j’ai vécue ces dernières années, je n’ai pas eu l’occasion de jouer dans de nombreux chelems, je ne sais pas combien d’opportunités il me restera jouer en slams.

Andy Murray a remporté l’US Open en 2012 (Mehdi Taamallah / PA).

«Donc, même si je me sens relativement décent, il y a évidemment un risque, mais je veux essayer de jouer et profiter à nouveau des plus grands événements. Cela m’a beaucoup manqué, je l’ai manqué.

«J’adore jouer aux plus grands événements, même si ce sera différent sans fans, mais c’est quelque chose qui me tient à cœur et qui est prêt à prendre un risque pour aller jouer.

Plus tôt dimanche, le numéro 44 mondial Edmund a battu Jan Choinski, classé près de 300 places sous lui, 6-2 6-1.

Edmund, qui a battu Choinski quatre fois et n’a commis que huit fautes directes, va maintenant se préparer pour l’US Open, et il a déclaré: «Je veux reprendre la route. Les tournois sont programmés donc j’espère que ça restera ainsi et que nous pourrons jouer au tennis compétitif.

« J’ai l’impression que chaque jour et chaque match je m’améliore lentement, donc ça a été vraiment bien » Comment évalueriez-vous les performances de @ kyle8edmund cette semaine? pic.twitter.com/YmV3HpjKlQ – LTA (@the_LTA) 2 août 2020

«Cette semaine a été agréable car c’est probablement la première fois depuis longtemps que je joue des matchs en extérieur depuis Acapulco (l’Open du Mexique à la fin du mois de février). J’ai l’impression que chaque jour je me suis lentement amélioré, donc ça a été vraiment bien.

«Les conditions sont différentes en Amérique, bien sûr, mais c’est bien de se retrouver sur le terrain de match vraiment.»

Les résultats de dimanche comprenaient également Dan Evans battant Aidan McHugh 7-5 6-2, Heather Watson battant Beth Gray 6-0 6-2, Raducanu battant Broady 6-3 6-3 et Harriet Dart gagnant 6-4 7-6 ( 5) contre Jodie Burrage.