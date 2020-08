Andy Murray a révélé qui lui avait fait le meilleur câlin à la fin d’un match de toute sa carrière et, étonnamment ou non, ce n’était ni l’un ni l’autre des trois grands: Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic. Au lieu de cela, la Tour de Tandil, Juan Martin Del Potro, a mérité l’honneur d’être le meilleur hugger de l’illustre carrière britannique.

Murray a découvert cet aspect après avoir vu un article sur les réseaux sociaux décrivant la rencontre entre lui et Del Potro à la fin de la finale des Jeux olympiques de Rio 2016. À cette époque, nous savons tous qu’Andy Murray a remporté la deuxième médaille d’or de sa vie.

«Ce jour-là, deux grands champions, Andy Murray et Juan Martin Del Potro ont disputé une grande finale aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Andy Murray a remporté sa deuxième médaille d’or», a déclaré Rena sous-titré la photo qu’elle a postée sur son compte Instagram.

Après avoir vu la photo, Murray a transféré le message sur son histoire Instagram, commentant: « C’était de loin le meilleur câlin que j’ai eu à la fin d’un match de toute ma carrière ».

Andy Murray a battu l’homme qui a expulsé Rafael Nadal et Novak Djokovic

Bien que Murray n’ait pas rencontré Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic sur son chemin vers la médaille d’or, il a réussi à faire tomber celui qui a battu Djokovic et Nadal sur sa route vers la finale, et ce n’est nul autre que Del Potro.

À sa meilleure saison sur le Tour, Andy Murray a remporté 78 victoires et neuf titres en 2016, terminant en tant que no. 1 pour la première et la seule fois après une course folle avec Novak Djokovic! Après un autre revers à l’Open d’Australie, Andy a perdu le terrain avant la saison sur terre battue où il est revenu à son meilleur niveau, remportant Rome et atteignant la finale de Madrid et de Roland Garros, perdant les deux contre Novak.

Queen’s et Wimbledon étaient entre les mains d’Andy, faisant une pause avant les Jeux Olympiques de Rio, où il était l’un des favoris du titre. Andy a remporté trois triomphes confortables et a vaincu Steve Johnson et Fabio Fognini pour atteindre le match pour la médaille d’or, dans l’espoir de défendre le titre remporté il y a quatre ans à Wimbledon contre Roger Federer.

De l’autre côté du filet se tenait Juan Martin del Potro … Lisez le reste de la route d’Andy Murray vers la médaille d’or aux Jeux Olympiques et voyez comment il a réussi à dépasser Del Potro dans cet article.