Ancien n ° mondial Andy Murray, un et trois fois champion majeur, concourra pour la première fois en 2020 à New York, recevant une wild card pour Cincinnati et garantissant l’entrée directe à l’US Open. Travaillant dur sur son jeu, Andy a hâte de revenir sur le terrain, manquant le sport et la compétition après de nombreuses blessures au cours des deux dernières années.

L’entraîneur d’Andy, Jamie Delgado, est optimiste quant à son avenir, affirmant qu’il est toujours capable de se battre contre Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal. Récemment, Andy Murray a participé à la Battle of the Brits Team Event à Roehampton, avec son frère et d’autres joueurs britanniques de premier plan.

En 2016, Murray a élevé son jeu à un autre niveau, terminant la saison avec neuf trophées et le no. 1 place devant Novak Djokovic. Après avoir conquis Pékin, Shanghai, Vienne, Paris et les finales ATP, Andy a obtenu cet honneur, produisant l’une des meilleures finitions de l’ère Open et devenant le numéro un mondial.

1 pour la première fois en novembre. Andy est resté au sommet jusqu’à Wimbledon l’année prochaine, lorsque toutes les tâches de la saison précédente l’avaient laissé une marque, aux prises avec une blessure à la hanche et manquant toute l’action après le All England Club.

Opéré en janvier 2018, Andy est retourné sur le terrain de Queen’s, disputant 12 matchs et optant pour une autre opération en janvier 2019 après un affrontement mémorable contre Roberto Bautista Agut à Melbourne. Déterminé à prolonger sa carrière, Murray a remporté le titre en double à Queen’s avec Feliciano Lopez pour un retour parfait en juin dernier, remportant le premier titre ATP en simple depuis Dubaï 2017 à Anvers en octobre sur Stan Wawrinka et se rapprochant de la place dans le top-100 .

Lors de la finale de la Coupe Davis, Andy a connu un autre revers, subissant une blessure au bassin qui l’a contraint à sauter la Coupe ATP, l’Open d’Australie et d’autres événements au début de 2020 avant l’épidémie de coronavirus.

Andy Murray jouera à Cincinnati et à l’US Open plus tard ce mois-ci.

«Cela a été frustrant – cela a persisté pendant un certain temps, mais à la fin de la journée, il veut être là-bas en compétition contre les meilleurs joueurs du monde et faire ce qu’il aime.

Il est toujours motivé et super déterminé. Le but est de revenir en compétition contre les joueurs les mieux classés. Son équipe est derrière Andy, c’est pour cela que nous travaillons dur. Les étapes de clôture de la saison précédente ont été formidables après avoir remporté le titre à Anvers, et nous espérons y retourner, impatients de concourir à nouveau.

Andy est un ancien monde non. 1 et il aurait pu gagner plus de titres sans ces blessures, même si ce n’est pas facile à prévoir. Il aurait été en lice pour les Majors. L’US Open sera très différent et unique; il devrait être amusant de voir comment tout cela fonctionne.

Andy n’a pas disputé autant de matches ces derniers mois, et nous avons hâte de revenir et de concourir à nouveau; c’est la priorité pour le moment », a déclaré Jamie Delgado.