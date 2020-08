Après une semaine pleine de bouleversements, de victoires de retour et beaucoup de tennis passionnant, seules deux femmes sont toujours debout au WTA Palermo Ladies Open. Mais sera-ce Anett Kontaveit ou Fiona Ferro qui revendiquera le premier titre depuis la reprise de la saison après la pause imposée par la pandémie?

Pronostic WTA Palermo Ladies Open

Anett Kontaveit contre Fiona Ferro

Tête à tête: Kontaveit 1-0 Ferro

Dans ce qui était sur le papier l’obstacle le plus difficile sur son chemin vers la finale, Anett Kontaveit a fait un travail léger de la tête de série Petra Martic pour réserver sa place dans le match de championnat au Palermo Ladies Open. L’Estonienne a réalisé une excellente performance, bien que contre un adversaire blessé, Martic jouant avec des sangles lourdes sur le haut de la jambe droite. En fin de compte, Martic, tête de série, ne pouvait que rester debout et regarder Kontaveit marteler un total de 31 gagnants.

Kontaveit a perdu sa concentration en servant pour le match jusqu’à 6-2 5-3, permettant à Martic de revenir dans le match. Mais Kontaveit a claqué cette porte dès le match suivant, se cassant immédiatement pour mettre fin au match et assurer sa place en finale. En prime, la victoire de Kontaveit en demi-finale la verra revenir dans le top 20 mondial et, si elle parvient à dépasser la ligne en finale de dimanche, elle pourrait atteindre la 14e place mondiale, ce qui équivaudrait à son record en carrière.

Fiona Ferro se tiendra entre elle et le titre. La Française est arrivée à Palerme en bonne forme après avoir remporté les dix matches d’exhibition qu’elle a disputés alors que la saison était suspendue. Et elle a conservé cette belle forme au WTA Palermo Ladies Open, atteignant les quatre derniers sans perdre un set. Cela l’a vu remporter des victoires sur la très talentueuse Argentine Nadia Podoroska dans son match d’ouverture avant de battre la huitième tête de série russe Ekaterina Alexandrova.

Sa victoire sur Alexandrova n’était que la deuxième victoire dans le top 30 de sa carrière, mais Ferro ne s’est pas reposée sur ses lauriers. Au lieu de cela, elle a rejeté le défi de Sara Errani, qui a atteint la finale de Roland-Garros en 2012 et a remporté deux fois le titre à Palerme. Ferro a soutenu cela en devançant l’espoir à domicile Camila Giorgi dans les quatre derniers. Malgré la perte du premier set, Ferro s’est ralliée de manière impressionnante pour remporter une victoire acharnée 2-6 6-2 7-5 et a atteint sa deuxième finale de niveau tour.

Kontaveit est le plus expérimenté de la paire et joue au plus haut niveau depuis un certain temps. La joueuse de 24 ans a connu une percée en Grand Chelem à l’Open d’Australie de cette année lorsqu’elle a atteint les quarts de finale d’un Grand Chelem pour la première fois. Elle a frappé la couverture du ballon cette semaine sur son chemin vers la finale, mais Ferro pourrait bien être en mesure de l’égaler en puissance depuis la ligne de fond. En effet, la Française a la qualité de rendre la vie inconfortable pour le monde # 22.

Ferro est presque certainement une meilleure joueuse que son classement de 53e au classement WTA ne le suggère et elle a bien joué sur terre battue tout au long de sa carrière. L’année dernière, elle a remporté son premier et jusqu’à présent seul titre en carrière en surface à Lausanne et elle a enregistré plus de 50% de ses victoires en carrière en surface, accordées à la plupart de celles venant au niveau de l’ITF. Attendez-vous à une finale très disputée, mais le plus grand confort de Ferro sur terre battue fera la différence.

Prédiction: Ferro en 3

