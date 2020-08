L’ancienne n ° 1 britannique Annabel Croft a déclaré qu’elle n’était pas fan de certaines des actions récentes de Nick Kyrgios. À la fin du mois de juin, Kyrgios a critiqué la tournée Adria et a culminé la semaine dernière lorsque le Croate Borna Coric a déclaré qu’il ne se souciait pas des commentaires de l’Australien.

Kyrgios a ensuite débarqué sur Coric, affirmant que son niveau intellectuel était nul et ajoutant qu’il était ennuyeux à regarder. « Il prend cette position de haut niveau moral et il a été incroyablement vocal, j’irais jusqu’à dire qu’il a été incroyablement impoli et vicieux avec beaucoup de ses collègues joueurs de tennis dans certains Tweets tout récemment », a déclaré Croft sur l’émission de White and Sawyer, citée sur talkSPORT.

«Il a attaqué Djokovic et Dominic Thiem et l’autre jour, je l’ai vu traiter Borna Coric de cerveau de cacahuète, et le joueur le plus ennuyeux à regarder. « Il est très franc et il fait des choses qui suscitent énormément d’attention.

Il s’est en quelque sorte transformé en ce méchant, un méchant de la pantomime, mais maintenant il prend cette morale élevée. «Je dois dire qu’après certains des comportements que j’ai vu de Nick Kyrgios, je ne suis pas du genre à vraiment respecter beaucoup ce qu’il fait.

«Je ne sais pas d’où il a fait cette déclaration, où qu’il soit en Australie, mais je peux comprendre s’il est là-bas et que c’est très mauvais en ce moment, ils sont en lock-out, il y a un couvre-feu à 20 heures, et donc peut-être de son point de vue et pour le public australien, il veut le faire [pull out of the US Open].

« Mais je ne le respecte pas vraiment en tant qu’être humain avec la façon dont il vaquait à ses affaires sur le terrain, donc il m’est difficile de l’écouter faire cette déclaration pour être honnête ».

Croft défend Djokovic

L’Adria Tour était un événement caritatif et Djokovic prévoyait de faire don de tout l’argent collecté à des œuvres caritatives, mais l’événement s’est terminé en catastrophe après que quatre joueurs qui ont participé ont été testés positifs pour le coronavirus.

« Je crois qu’il essayait de faire la bonne chose », a déclaré Croft à propos du projet de Djokovic. « Il essayait de remettre le tennis devant le public et à ce moment-là, la Serbie n’avait pas beaucoup de cas, mais je pense que Il y avait des trucs qui sont sortis sur les réseaux sociaux où il dansait dans une boîte de nuit, ils enlevaient leurs chemises et s’étreignaient, et sur le court, ils s’étreignaient et se saluaient.

«Ensuite, bien sûr, les choses ont mal tourné, certains des joueurs ont été testés positifs et lui-même l’a accepté avec sa femme. «Mais je pense qu’il essayait de le faire à partir du bon endroit. Le Gouvernement serbe lui avait dit qu’il n’était pas grave d’aller de l’avant, mais bien sûr, il a vraiment pris l’emballage et cela ne lui a pas fait beaucoup de bien, publiquement ».