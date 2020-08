Cinq mois et demi plus tard, on peut dire que le tennis est enfin de retour. Et il le fera avec le tournoi Cincinnati dans la bulle créée par l’USTA au Billie Jean King National Tennis Center à New York. Là-bas, beaucoup des meilleurs joueurs de tennis du monde se battront pour le premier grand titre après la pause et ils le feront avec pratiquement aucun rythme de matchs et est-ce qu’à part une exposition étrange, beaucoup d’entre eux arriveront sans avoir joué pratiquement aucun match et s’être entraînés à plus intensivement le mois dernier.

À Punto de Break, nous allons faire une émission en direct sur nos plateformes Twitch et YouTube en visionnant le tournoi de Cincinnati. Ce sera à 13h30 CET en Espagne, cinq heures de moins en Argentine. Dans ce live, nous analyserons tout ce que vous devez prendre en compte juste avant le tournoi, comme la date de début, le calendrier du tournoi, les chiffres de départ et des aspects plus importants. Nous parlerons des favoris, à la fois dans la section masculine et féminine, ainsi que de toutes les pertes connues jusqu’à présent pour le tournoi et c’est-à-dire que plusieurs joueurs de tennis ont quitté la table ces dernières heures.

EN DIRECT – Aperçu du tournoi de Cincinnati 2020

(Quelques minutes avant le spectacle en direct, vous aurez la vidéo disponible ici)

Nous parlerons également des éventuelles surprises. Ces joueurs de tennis qui pourraient donner la cloche et surprendre le reste et c’est qu’avec les circonstances actuelles, il est très probable que des résultats plus inattendus se produiront que d’habitude. Nous discuterons des éventuelles déceptions et des noix de coco à éviter par les principales graines dans les premiers tours. Nous réchaufferons nos moteurs pour l’arrivée du tournoi dirigé par José Morón, Fernando Murciego et Carlos Molins.