Après une décennie incroyable pour le tennis américain dans les années 90, la plus grande nation du tennis avait besoin de sang frais pour continuer là où Pete Sampras, Andre Agassi et d’autres sont partis. Le natif d’Omaha Andy Roddick a été le premier choix à le faire, se classant parmi les 100 premiers en avril 2002 à l’âge de 18 ans et remportant cinq titres ATP à domicile aux États-Unis en 2001 et 2002.

En 2003, Roddick a remporté six titres ATP et a terminé la saison comme le no de fin d’année. 1 joueur, le dernier Américain à y parvenir. Malgré d’excellents résultats, Andy a dû attendre la fin du mois de mai pour remporter le premier titre de l’année à St.

Poelten, en ajoutant un autre à Queen’s et Indianapolis avant d’embrasser le meilleur mois de sa vie. L’Américain a conquis le Canada Open, Cincinnati et l’US Open, devenant le numéro un mondial. 2 et prendre le trône ATP deux mois plus tard.

Une semaine avant Montréal, Roddick a perdu en demi-finale à Washington contre Tim Henman, profitant des deux prochains jours pour se reposer et se dirigeant vers Montréal comme sixième tête de série et l’un des favoris pour le premier titre de Masters 1000. Andy a battu Xavier Malisse, Juan Ignacio Chela, Sébastien Grosjean et Karol Kucera pour mettre Roger Federer face à face.

Il a renversé le Suisse au bris d’égalité décisif malgré une traînée de 4-2 dans le dernier set, se propulsant dans la deuxième finale consécutive de l’Omnium du Canada, s’inclinant face à Guillermo Canas il y a un an. Un autre joueur né en 2002 voulait ajouter la première couronne Masters 1000 à son décompte, David Nalbandian établissant le dernier affrontement avec Roddick le 10 août.

Douze mois plus tôt, Roddick a battu Nalbandian 6-3, 6-2 en quart de finale à Toronto, ayant également le dessus dans celui-ci pour livrer un triomphe 6-1, 6-3 en 63 minutes pour le plus un- s’est rangé final à cet événement depuis 1989 quand Ivan Lendl a battu John McEnroe par le même score.

Andy était la figure dominante sur le terrain, perdant 11 points en huit matchs de service et subissant une pause sur deux chances offertes à l’Argentin. D’un autre côté, David a à peine touché un vainqueur, comptant jusqu’à près de 30 erreurs directes et ne trouvant jamais le rythme.

Andy Roddick a remporté le premier titre Masters 1000 à Montréal en 2003.

Il a cédé plus de la moitié des points dans ses matchs et s’est brisé cinq fois sur huit occasions créées par Roddick. L’Américain avait un net avantage dans les points les plus courts jusqu’à quatre coups grâce à son service en plein essor et au premier coup droit, surpassant Nalbandian dans les échanges de milieu de gamme et les rares au-delà du huitième coup.

Cela faisait de lui un gagnant mérité, devenant le quatrième champion américain différent au Canada depuis 1990 après Michael Chang, Andre Agassi et Chris Woodruff. Fait intéressant, Andy a connu un point de rupture dans le premier match du match, le sauvant avec le vainqueur du deuxième service et en en frappant deux autres pour une prise vitale.

Cela est devenu encore plus important lorsqu’il s’est cassé dans le deuxième match après une erreur de demi-volée de David, ouvrant l’écart et passant 3-0 devant avec quatre gagnants dans le troisième match après seulement 12 minutes. En l’absence de points gratuits au service ou de la capacité de dépasser Andy depuis la ligne de fond, David a subi une autre pause dans le sixième match lorsque son coup droit a atterri longtemps, permettant à Roddick de saisir le set avec un vainqueur du service quelques minutes plus tard.

Les choses sont allées de mal en pis pour l’Argentin qui s’est cassé au début du deuxième set, faisant une pause au tout prochain match à la suite d’un faible tir de Roddick au filet. Luttant dur sur le deuxième service, Nalbandian a dû remettre son service dans le troisième match après des erreurs de coup droit, se retrouvant 3-1 à la suite d’un smash gagnant d’Andy dans le quatrième match.

L’Américain a tenu en amour pour confirmer la pause, offrant une autre prise confortable pour une avance de 5-3 et battant à nouveau Nalbandian dans le neuvième match à la suite d’une erreur du revers de son rival. Ainsi, il a pu commencer à célébrer la première couronne Masters 1000 et jusqu’à présent la dernière pour les joueurs américains de ce tournoi.

Vingt jours plus tard, ces deux-là seraient engagés dans une demi-finale passionnante de l’US Open, avec Andy sauvant la balle de match dans une victoire controversée 6-7, 3-6, 7-6, 6-1 6-3 qui comprenait une terrible victoire. appels des juges en faveur des Américains.