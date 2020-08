Les racines de l’Open de Cincinnati remontent à 1899 et à l’Avondale Athletic Club, qui est devenu l’un des événements les plus prestigieux des États-Unis au cours des deux dernières décennies. Il a été principalement joué sur terre battue jusqu’en 1979, date à laquelle le tournoi est passé de manière permanente aux courts en dur, devenant une étape régulière de l’ATP Tour depuis 1970.

Ken Rosewall était le champion cette saison, suivi de quelques grands noms comme Stan Smith, Jimmy Connors, John McEnroe, Ivan Lendl, Mats Wilander, Boris Becker, Stefan Edberg, Pete Sampras, Michael Chang, Andre Agassi, Andy Roddick, Roger Federer, Andy Murray et Rafael Nadal!

Contrairement au passé, le tournoi sera très différent en raison du coronavirus, quittant l’Ohio et s’installant aux États-Unis. Billie Jean King National Tennis Center à New York. Il n’y aura pas de foule pour regarder les matchs et les joueurs doivent suivre des mesures de santé strictes, la plupart d’entre eux restant dans la bulle au cours des trois prochaines semaines.

Novak Djokovic et Dominic Thiem sont les têtes de série du premier événement ATP depuis février.

Cincinnati est également le premier événement Masters 1000 de la saison, dirigé par le numéro un mondial. 1 et champion 2018 Novak Djokovic. Novak est le seul grand 3 joueur à New York, avec Rafael Nadal et Roger Federer sautant Cincinnati et l’US Open.

Après cinq défaites en finale entre 2008-2015, Novak a finalement remporté la couronne à Cincinnati en 2018, complétant le Career Golden Masters après avoir battu Roger Federer lors du match pour le titre. Novak n’a pas encore perdu en 2020, remportant les 18 rencontres en simple et remportant le titre de la Serbie à la Coupe ATP et ses couronnes individuelles à Melbourne et à Dubaï.

Le Serbe ouvrira la campagne contre Tommy Paul ou un qualificatif au second tour, avec Tennys Sandgren, Lorenzo Sonego, Nikoloz Basilashvili ou le jeune pistolet Felix Auger-Aliassime en attente au troisième tour. Novak devra probablement travailler plus dur en quart de finale, David Goffin menant cette partie du tirage au sort.

Le Belge doit battre Denis Shapovalov, Marin Cilic, Alex de Minaur et Borna Coric pour mettre Djokovic face à face, d’autres joueurs voulant saisir cette opportunité. Les champions en titre Daniil Medvedev et Roberto Bautista Agut sont les joueurs à battre au deuxième quart, face à Taylor Fritz et Karen Khachanov avant l’éventuel affrontement dans la bataille pour la demi-finale.

Matteo Berrettini et Stefanos Tsitsipas sont les têtes de série au troisième quart, avec un solide groupe de joueurs qui attendent de gâcher la fête et d’avancer. Reilly Opelka, Casper Ruud, Diego Schwartzman, John Isner, Kyle Edmund et Kevin Anderson tenteront de battre les rivaux les mieux classés et revendiqueront un résultat notable lors du premier événement de retour après l’épidémie de coronavirus.

Dans le quart inférieur, Alexander Zverev et Dominic Thiem doivent renverser Frances Tiafoe, Andy Murray, Milos Raonic, Andrey Rublev et Grigor Dimitrov pour organiser la rencontre des quarts de finale, avec de nombreux matches passionnants provenant de cette partie du tirage au sort.