Il y a 15 ans, si quelqu’un avait dit à Novak Djokovic qu’il serait n ° 1 mondial et l’un des plus grands de tous les temps, il aurait sûrement bien ri. Et à cette époque, un certain Roger Federer dominait la scène du tennis et avait l’air imparable.

En 2005, Djokovic venait de devenir professionnel et de faire une apparition au Grand Chelem ainsi qu’une apparition au Masters 1000. Et donc cette année-là, il a donné ses premières interviews.

«Personnellement, le roi du tennis sera toujours Pete Sampras» – Novak Djokovic

Un de ces entretiens était avec Yugopapir. Djokovic, 17 ans, a répondu à quelques questions. Et une question particulière concernait son rival actuel, Roger Federer. Comme dit précédemment, Roger gagnait continuellement des slams et dominait. On a demandé à Djokovic qui, selon lui, était le roi du tennis. Le Serbe a nommé Roger Federer et a également mentionné que le Russe Marat Safin pourrait défier Federer. Mais personnellement pour Djokovic Pete Sampras restera le roi du tennis.

«En ce moment, c’est Federer, même si je préfère Safin parce qu’il est probablement le seul à pouvoir le détrôner. Quoi qu’il en soit, pour moi personnellement, le roi du tennis sera toujours Pete Sampras. Djokovic a dit

En 2005, l’Open d’Australie, Marat Safin, avait battu Federer en demi-finale et remporté le Grand Chelem, alors Djokovic aurait pu mentionner le Russe.

On a également demandé à Djokovic contre qui il aimerait jouer. Il mentionne Pete Sampras, mais comme l’Américain est à la retraite, il a exposé les intentions de jouer le n ° 1 mondial à l’époque, Roger Federer.

« Le premier sur ma liste de souhaits est Pete Sampras, mais malheureusement, il est à la retraite, donc le prochain est actuellement le joueur numéro un – Roger Federer », a déclaré Djokovic.

Avis intéressants d’un jeune Djokovic. Une conversation très franche. Le joueur de 17 ans n’a pas eu à attendre tant que trois ans plus tard, Djokovic, âgé de 20 ans, a remporté son premier Grand Chelem. Et a formé l’une des ères les plus dominantes du tennis avec le big 3.

Source: Yugopapir