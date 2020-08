Moment de crise que traverse actuellement le tennis. L’incapacité de réunir les meilleurs joueurs du circuit en un seul grand tournoi fait des ravages. Cette semaine aurait dû marquer un avant et un après dans ce sport, puisque nous avons eu le premier tournoi international après presque quatre longs mois sans compétition officielle. Il s’agit de WTA International Palerme, qui, bien qu’avec des absences plus que notables, a été impliqué dans des controverses sur l’organisation du tournoi qui aideront sûrement d’autres tournois à savoir ce qu’ils ont et ce qu’ils n’ont pas à faire. Mais malgré tout, le tournoi italien continue de se jouer avec une totale normalité et en attendant pas de nouvelles, dimanche nous connaîtrons le nom du premier champion post-accouchement. Mais … que se passe-t-il dans le circuit masculin?

Tout a commencé dans l’après-midi il y a deux jours lorsque l’annulation du Mutua Madrid Open a été officialisée pour la deuxième fois cette année. Le tournoi de Madrid était au calendrier très bien placé stratégiquement, car il servait de tremplin aux joueurs de tennis venus de New York qui n’avaient pas à se mettre en quarantaine sur le sol européen. Pour ainsi dire, les joueurs venus jouer à l’US Open pouvaient jouer à la Mutua sans aucun problème. Mais cela ne se produit pas à Rome. Le pays italien a pour règle que chaque touriste qui vient d’un pays qui ne fait pas partie de l’Union européenne devra passer 14 jours en isolement chez lui. D’où les doutes de nombreux joueurs de tennis qui ne savent pas s’ils veulent ou non se rendre aux Etats-Unis, car ils pourraient mettre en péril leur participation au Masters 1000 de Rome et de Roland Garros.

Quelques heures après l’annulation du Mutua Madrid Open, nous avons appris que Raphael Nadal Je ne contesterais pas l’US Open. Pour être honnête, Rafa ne doit pas être critiqué pour avoir exprimé son inquiétude à l’idée de devoir se rendre aux Etats-Unis, le pays le plus puni par cette foutue pandémie qui a paralysé le monde entier. A sa place, j’aurais aussi fait de même, car la santé est avant tout et il n’y a rien de mieux que de rester à la maison et d’attendre le bon moment. De plus, le grand objectif des Baléares est toujours Roland Garros. Ses entraînements se font donc sur terre battue, afin d’arriver le plus préparé possible pour le grand événement parisien.

Novak Djokovic pour sa part n’a pas encore confirmé sa participation à l’US Open, même si tout indique qu’il le fera. Il doit combler l’écart avec Roger Federer et Rafael Nadal en nombre de titres du Grand Chelem, mais s’il parvient à remporter le titre, cela n’aura pas le même impact qu’il y a des années. Sans nuire à ce que signifie gagner un Grand Chelem, le faire de cette façon perdrait toute la magie et même le gagnant lui-même le remarquerait. Des joueurs tels que Roger Federer, Rafael Nadal, Fabio Fognini, Stan Wawrinka, Gael Monfils ou Nick Kyrgios, ont confirmé leur retrait du tournoi qui débutera fin août. Sans parler de l’importance de jouer un Grand Chelem avec un court central bondé encourageant leurs idoles.

Nous apprécions tous la nécessité pour le tennis de revenir le plus tôt possible, mais il y a des doutes, beaucoup de doutes. Aujourd’hui, il y a même des incertitudes sur l’Open d’Australie 2021, qui se jouera presque certainement sans public ou avec une capacité limitée. Et c’est que les voyages internationaux continuent d’être un casse-tête pour tous les joueurs de tennis, et c’est que le tennis est l’un des sports les plus internationaux au monde, avec des tournois chaque semaine dans tous les coins de la planète. Rafa lui-même l’a dit hier. Le calendrier est un véritable scandale et il est pratiquement impossible pour quiconque de tout jouer.

Imaginez un scénario comme celui-là ces jours-ci, les gens continuent à descendre pour l’US Open et parmi les vingt meilleurs joueurs du monde, seuls sept ou huit voyagent. Imaginez la liste de départ de ce qui devrait être l’un des meilleurs moments de tennis de l’année. Est-ce vraiment ce que nous voulons voir dans un événement aussi emblématique que l’US Open? Peut-être que beaucoup d’entre vous seront contre mes pensées, d’autres penseront la même chose ou la même chose, mais ce qu’il ne fait aucun doute, c’est que le tennis est en crise.

