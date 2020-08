Le 8 août 1981 a été une journée mémorable pour le tennis: Roger Federer est né à Bâle, le champion le plus aimé des foules du monde entier. Détenteur de divers records, dont 20 Chelems et 8 titres de Wimbledon, Federer adore sa ville natale, qui pourrait être une destination hautement recommandée pour un touriste.

Considérée comme la capitale culturelle de la Suisse, Bâle est une ville de 177 654 habitants, la troisième plus grande ville en population après Zurich et Genève. Située au nord-ouest de la Suisse, le long d’un méandre du Rhin, à la frontière avec la France et l’Allemagne, la ville est le dernier port fluvial accessible aux grands navires de transport depuis la mer du Nord.

Bâle est célèbre pour la culture et l’art: il y a des musées très importants et mondialement connus, comme le Kunstmuseum (depuis 1661 il y avait la première collection d’art en Europe accessible au public), le Schaulager, le musée d’art contemporain de Bâle, et pour l’événement d’art contemporain Art Basel.

Que visiter à Bâle

Parmi les lieux d’intérêt, le Mairie (Roothuus) construit entre 1504 et 1514, avec le grès rouge foncé caractéristique, doit être mentionné. Il surplombe l’historique Marktplatz. Münster, la cathédrale romane qui abrite les restes d’Érasme de Rotterdam, est le seul bâtiment qui a survécu à un tremblement de terre dévastateur qui a frappé Bâle au Moyen Âge.

En vous promenant dans le centre historique de Bâle, vous rencontrerez facilement l’une des portes les plus imposantes et majestueuses de la ville: la cité médiévale Porte Spalentor, l’une des trois tours faisant partie des remparts qui entouraient la ville du XVe siècle.

Bâle abrite des œuvres architecturales remarquables, telles que le musée Jean Tinguely et le Banque des paiements internationaux, le stade de football St. Jakob Park, le parc des expositions et le siège de la Fondation Beyeler construits, ce dernier construit par Renzo Piano.

De plus, le Caserne de pompiers Vitra, le musée des installations de conception et de production, le centre des congrès et le Fontaine de basilic, qui représente l’animal héraldique légendaire de la ville, et montre les armoiries de la ville avec le personnel pastoral, devrait être considéré.

Le vrai protagoniste de la ville, cependant, est le Rhin, la rivière qui la divise en deux parties (Grossbasel et Kleinbasel) et qui est capable de la rendre romantique et suggestive au coucher du soleil, lorsqu’elle est observée depuis l’ancien Mittlere Brücke bridge.

Mais la ville est aussi très estivale avec les couleurs des arbres et des fleurs pendant l’été. Sur le Rhin, vous pouvez vivre l’une des expériences les plus surprenantes de Bâle, monter à bord de l’un des quatre bateaux suspendus pour atteindre une partie de la ville ou l’autre.

Le quartier de Saint-Alban est le quartier le plus pittoresque de Bâle. Situé sur la rive gauche du Rhin, à une courte distance du centre historique de Grossbasel, St. Alban Tal est considéré comme la petite Venise de Bâle, car il est traversé par un petit canal qui offre des vues très romantiques et suggestives.

La situation stratégique de Bâle, située au point de rencontre de la Suisse, de la France et de l’Allemagne, lui permet de proposer une offre gastronomique variée, composée de spécialités très appréciées de Bâle mais aussi des touristes et visiteurs, comme le fromage et le chocolat.