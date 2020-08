Sofia Kenin, 21 ans, qui a remporté son premier titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie à Melbourne en janvier, dit que la légende du tennis Billie Jean King l’inspire vraiment et est un excellent modèle pour elle. L’Américaine participe actuellement à l’événement World TeamTennis et a déclaré qu’elle avait hâte de rencontrer la légende du tennis ce week-end à l’événement.

Sofia Kenin dit que la légende du tennis Billie Jean King l’inspire vraiment

S’adressant à la section locale de CBS, Kenin a déclaré: «Billie Jean est là pour nous soutenir et avant de venir, elle a demandé si je voulais qu’elle vienne. Bien sûr, je suis honoré de la voir ici.

Je suis très heureuse qu’elle soit là et qu’elle puisse nous soutenir. Espérons que nous pourrons bien faire en séries éliminatoires. Elle m’inspire vraiment et je l’adore. Elle a tant fait pour les femmes du monde entier et tout le respect pour elle.

Elle est évidemment un excellent modèle pour moi et c’est un peu intimidant d’être avec une légende comme elle ». Billie Jean King est l’une des fondatrices du WTA Tour et est considérée comme l’une des personnalités les plus influentes de l’histoire du tennis.

Elle est une ancienne n ° 1 mondiale et a remporté 39 titres du Grand Chelem en tout: 12 en simple, 16 en double féminin et 11 en double mixte. Elle défend l’égalité des sexes et la justice sociale depuis de nombreuses années et a joué l’un des matchs les plus célèbres de l’histoire du tennis lorsqu’elle a remporté le match de tennis Battle of the Sexes contre Bobby Riggs, 55 ans.

Kenin, qui joue pour les Philadelphia Freedoms cette saison au World TeamTennis, dit qu’elle a eu beaucoup de plaisir à participer à l’événement avec ses coéquipiers. «Nous nous connaissons tous bien et le simple fait de créer des liens est évidemment très amusant.

Il y a beaucoup de cris et d’enracinement ensemble. C’est évidemment très différent de s’asseoir sur le banc et d’encourager vos coéquipiers et ils m’encouragent. C’est une grande énergie, une super ambiance et nous nous entendons tous très bien ».

Sofia Kenin a un haut classement mondial en carrière de n ° 4. Elle a remporté cinq titres en simple WTA et deux titres en double WTA dans sa carrière jusqu’à présent.