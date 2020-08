Les Bryan Brothers – Bob Bryan et Mike Bryan – qui sont la paire de double la plus réussie de l’histoire du tennis masculin ne figurent pas sur la liste des engagés de la compétition de double de l’US Open qui a été publiée mercredi – ce qui signifie que le duo ne sera pas en New York pour jouer l’événement du Grand Chelem.

Les Bryan Brothers ne figurent pas sur la liste des engagés pour le double masculin à l’US Open

Avant la fermeture du tennis, les Bryan Brothers avaient précédemment décidé de prendre leur retraite à la fin de la saison 2020. Ces derniers mois, ils avaient déclaré qu’ils n’étaient pas sûrs de prolonger leur carrière jusqu’en 2021.

Mike Bryan est également devenu père pour la première fois en avril de cette année pendant le verrouillage. Lorsqu’ils ont participé à l’événement World TeamTennis au Greenbrier en Virginie-Occidentale, Bob Bryan avait déclaré que s’ils prévoyaient de jouer en 2021, ils joueraient probablement également à l’US Open cette année, mais rien n’était certain.

« Nous aimons cette vie. Nous avons eu une belle course si c’est fini. Nous allons nous asseoir et si nous décidons de revenir jouer en 2021, vous nous verrez probablement jouer l’US Open juste pour continuer. Si nous décidons de l’arrêter en 2021, c’est peut-être cela.

Alors qui sait ». Pendant ce temps, l’USTA a annoncé mercredi les wild cards pour les épreuves de double. Kim Clijsters, triple championne de l’US Open en simple, a reçu une wild card dans l’épreuve de double féminin où elle s’associera à Hailey Baptiste.

La Belge a également reçu une wild card pour l’épreuve du simple féminin plus tôt. D’autres jokers dans le domaine du double féminin sont allés à Ann Li et Bernarda Pera, Christina McHale et Usue Arconada, Jessica Pegula et Shelby Rogers.

Dans le domaine du double masculin, les jokers ont été attribués à Ryan Harrison et Christian Harrison, Chris Eubanks et Mackenzie McDonald, Ernesto Escobedo et Noah Rubin, et Nicholas Monroe et Nathaniel Lammons. L’US Open débute à New York le 31 août.

Cette année, le tirage au sort du double est passé de 64 équipes à 32 équipes, l’USTA souhaitant réduire le nombre de personnes sur place en raison de la pandémie. La compétition de qualification a également été éliminée cette année. Les Bryan Brothers ont remporté un record de 119 titres en double – dont 16 titres en double du Grand Chelem, 39 ATP Masters 1000 et le titre de fin de saison ATP Finals à quatre reprises. Ils ont également remporté l’or olympique à Londres 2012 et faisaient partie de l’équipe américaine qui a remporté la Coupe Davis en 2007.