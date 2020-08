Beaucoup moins de bonnes nouvelles arrivent concernant les épidémies et les épidémies dans de nombreux pays touchés par la pandémie causée par Covid-19, mais le tennis va essayer à nouveau de se conformer à la calendrier qui aujourd’hui a officialisé jusqu’à la fin de l’année. Après la réalité a répondu aux souhaits des organisateurs de l’événement, et comme Andrea Gaudenzi, président de la ATPSur les différences alternatives qu’ils envisageraient, le tennis masculin a déjà, en principe, sa feuille de route définitive. Le relever, comme on dit, sera un défi que le tennis mondial se fixe comme objectif.

Commençant par Cincinnati et US Open, les deux arrêts confirmés par l’USTA pour la fin du mois d’août, et qui sont sur le point d’avoir lieu, l’activité reviendra immédiatement en Europe, dans la ville autrichienne de Kitzbühel, une classique de l’ATP qui sera le départ, à partir du 8 septembre, de l’ouverture de la saison sur terre battue.

Trois autres arrêts, dans des semaines consécutives, mettront en vedette et clôtureront la tournée d’argile, qui se termine par Rome, Hambourg et le deuxième grand rendez-vous du calendrier, Roland Garros, qui débutera le 27 septembre.

Plus tard, et comme nouveauté, le tournoi Saint-Pétersbourg Il changera de catégorie et deviendra un ATP 500, le premier du tour européen en salle, un continent qui organisera tous les événements du calendrier de septembre jusqu’à son achèvement. Avec l’événement russe, et sur la même surface, Anvers, Moscou, Vienne, Paris et Sofia, pour conclure avec le dernier point et le grand attrait de l’ATP: le Finales, basé à Londres.