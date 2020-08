Il y a 10 jours, le journal «La Nación» a publié une de ces nouvelles dont on ne penserait jamais qu’elle serait rendue publique. Mariano Puerta, finaliste de Roland Garros 2005, a admis avoir menti dans ses allégations devant le TAS après avoir été testé positif à l’épiléthrine, à condition que sa sanction soit réduite de huit à deux ans. L’Argentin a fait valoir qu’il était devenu contaminé après avoir bu dans le même verre que son partenaire, mais tout était faux.

Que pense Agustín Calleri, président de l’Association argentine de tennis? Il le raconte également dans le même journal argentin, partageant son étonnement devant les mots que Puerta a laissés écrits il y a quelques semaines.

«J’ai été étonné qu’après quinze ans, il ait dit qu’il avait menti au TAS. J’ai fait confiance à ce qu’il avait dit et j’ai cru aux déclarations qu’il avait faites à l’époque et le TAS a réduit sa peine. C’est pourquoi ce qu’il a dit vous étonne. À ce moment-là, je le croyais, c’était dans les limites des possibilités, il pouvait arriver que votre femme boive de l’eau avec un médicament et que Mariano ait bu dans le même verre. Personnellement, je ne l’aurais pas fait, mais quelque chose comme ça pourrait arriver. Plus tard, vous pouvez le croire ou non ».

Agustín, contemporain de Puerta, raconte également les précautions qu’il a prises par rapport à ce type de cas. «Je prenais grand soin de moi. Je ne buvais pas dans une bouteille d’eau ouverte. J’ai pris juste assez de préparations vitaminées. Je n’ai pas pris de ginseng, par exemple. J’ai essayé de le rendre aussi propre que possible. J’ai acheté ce que je buvais, généralement en Argentine. La seule chose qu’il a achetée à l’extérieur du pays était une boisson énergisante qui avait un accord avec l’ATP. Il l’a bu après un long match, pour récupérer. «

Calleri dit également que s’ils lui donnaient dix comprimés, il en garderait deux, pour avoir des preuves en cas de contamination possible. «J’étais en bonne santé, je ne suis pas tombé très malade. Sachant ce qui était arrivé à Coria, à Chela, avec des choses contaminées qui sont apparues, tu as commencé à prendre davantage soin de toi. J’ai pris une aspirine et j’ai imaginé que je pouvais avoir autre chose. Ensuite, je prendrais soin de moi. Au Grand Chelem, ils nous ont remis un dossier avec les substances interdites et autorisées. «