Carla Suarez est obligé d’abandonner Western & Southern Open, dont la phase préliminaire débute le 20 août à New York, en raison de la maladie dont il souffre ces dernières semaines. La Canarienne, qui a connu des poussées d’inconfort général dans ses entraînements, est sujette à l’évolution de son tableau clinique au cours des prochains jours.

15/08/2020

Le 16/08/2020 à 15:01

CEST

.

«Au cours des dernières semaines, je n’ai pas pu m’entraîner normalement à cause des sensations internes que l’activité physique produit en moi», indique-t-il Carla de Barcelone, où son plan de préparation a été interrompu depuis la mi-juillet. «Cela m’a empêché de terminer des séances d’entraînement sur piste et a gravement limité mon activité dans la salle de gym & rdquor;.

Suarez Il a subi différents tests médicaux pour tenter d’identifier l’origine de ses symptômes, sans diagnostic clair à ce jour. La semaine prochaine, vous subirez un TEP-TDM, visant à explorer la région thoracique, afin de déterminer la cause de l’inconfort.

«Je suivrai les recommandations médicales à tout moment. La semaine prochaine, j’ai besoin de faire plus de tests et cela m’oblige à reporter mon voyage prévu à New York. Nous allons observer l’évolution de ces jours, les résultats de ces vérifications et cela déterminera ma décision sur l’US Open & rdquor ;.

La prudence oblige Carla pour garder le repos général en attente de pouvoir prendre une décision finale sur leur participation au Grand Chelem de Flushing Meadows, dont le tableau principal débutera le 31 août.