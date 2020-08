Pablo Carreño a débuté avec la victoire (7-5, 6-1) sur le Serbe Dusan Lajovic Ce samedi au Masters 1000 de Cincinnati, il est revenu du circuit ATP près de six mois plus tard, et en partie des installations de l’US Open à New York.

22/08/2020 à 20:46

CEST

Carreno a été l’un des premiers vainqueurs après l’arrêt dû à la pandémie, avec une solide victoire qui le mesurera au second tour avec Karen Khachanov ou Alexander Bublik. Le premier set a été essentiel pour que les Espagnols prennent les rênes de la voie rapide.

Le joueur asturien est passé de moins en plus, souffrant de son service à chaque tour jusqu’à ce qu’il concède la «pause» dans le cinquième match. Cependant, la dernière ligne droite du premier set a été réalisée par un Carreño qui a tourné le tableau de bord avec deux «pauses».

C’est ainsi que l’Espagnol a grandi, qui malgré l’opposition du Serbe, a également réussi à frapper dans le deuxième set pour marquer la victoire avec un grand 6-1 et après une heure et demie de première à Cincinnati, cette année à New York en raison de la pandémie de coronavirus et en répétition pour l’US Open qui suivra