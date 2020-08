On entend souvent dire que tout homme qui réussit a une grande femme derrière lui. Dans le cas de Roger Federer, ce dicton est parfaitement cohérent avec la réalité. L’épouse de 20 fois championne du Grand Chelem, Mirka, peut être considérée comme l’un des principaux secrets de la longévité et de la constance de l’ancien numéro 1 mondial.

Mirka était une bonne joueuse professionnelle, atteignant tout au plus la 76e place du classement mondial. Cependant, une blessure chronique au pied l’a obligée à prendre sa retraite à un très jeune âge. Le soutien de la famille a aidé Roger à surmonter les moments les plus difficiles de sa carrière, trouvant la force de se remettre sur les rails même lorsque les prédictions n’étaient pas de son côté.

Pensez juste à l’atroce déception acquise l’an dernier à Wimbledon, avec Federer qui semblait désormais projeté vers son 21e Chelem.

Roger Federer sur sa femme Mirka

«Mirka a tout investi. Elle a subi de mauvaises chirurgies et n’est pas bien revenue de sa cure de désintoxication.

Elle a toujours eu des problèmes avec ses talons et ne s’en est jamais vraiment remise. Jusqu’à aujourd’hui, elle s’y sent peu. C’était facile pour elle de cette façon de décider « – Roger Federer a déclaré à SportsPanorama. » Je lui ai dit: Tu ne veux peut-être pas t’arrêter ?.

Ensuite, j’ai gagné Wimbledon et quand je regarde en arrière, j’en ai parlé une fois avec elle, c’est incroyable ce que vous avez fait et elle a dit: Pas de problème, elle a juste mis sa carrière de côté et a dit: C’est plus important pour moi. Nous pouvons construire quelque chose de fantastique ensemble », a ajouté Federer.

«Elle m’a incroyablement soutenu et m’a remis en place et j’ai donc hâte que tout soit fini. J’aurais arrêté il y a longtemps quand elle n’aurait pas dit: Allez, continuez. « Ou quand elle aurait dit: arrêtez, je ne veux plus ça. » J’aurais arrêté alors.

Nous devons également trouver un équilibre avec les 4 enfants, ce n’est plus la même chose qu’il y a 4, 8 ou 10 ans, c’est sûr « – a conclu le maestro suisse. Federer a été une figure centrale dans ce qui a sans doute été été l’âge d’or du tennis masculin, affrontant les superstars Djokovic (17 titres du Grand Chelem en simple), Rafael Nadal (19 titres du Grand Chelem en simple) et dans une moindre mesure Andy Murray (trois titres du Grand Chelem en simple).

Que son époque coïncide avec celle de Serena Williams – gagnante de 23 titres en simple du Grand Chelem et de quatre médailles d’or, faisant d’elle la plus grande joueuse de tennis de tous les temps et sans doute la plus grande joueuse du jeu de tous les temps – a été un vrai régal pour les fans de tennis. .