Le 19 fois champion majeur Rafael Nadal ne défendra pas le titre à l’US Open en septembre. La pandémie de coronavirus a stoppé l’action de tennis masculin depuis cinq mois, et la saison devrait redémarrer à New York (Cincinnati et l’US Open) dans quelques semaines, selon des règles strictes.

De nombreux joueurs ne sont pas prêts à se rendre aux États-Unis dans ces conditions et risquent la mise en quarantaine une fois de retour en Europe. Le quadruple champion de l’US Open, Nadal, est le leader de ce peloton, ne préférant jamais les règles de redémarrage et évitant les courts en dur ces dernières semaines.

Au lieu de cela, l’Espagnol a passé du temps avec ses amis et sa famille, profitant de son nouveau yacht, jouant au golf et s’entraînant sur terre battue avant Rome et Roland Garros. L’Open de Madrid n’aura pas lieu en septembre, mais cela n’a pas changé la décision de Nadal, choisissant de sauter New York et de se concentrer sur Roland Garros, où il cherche le 13e titre.

Tout comme en 2014, Rafael Nadal ne défendra pas le titre à New York cet été.

Dans la récente interview, Rafa a déclaré qu’il serait préférable de clôturer l’année et de se concentrer sur 2021, bien qu’il comprenne qu’il y a beaucoup de choses en jeu.

Sa décision de sauter l’US Open n’a pas été facile ou prise pour acquise, en consultant son équipe et sa famille et en faisant le meilleur choix dans les circonstances données. Lors de la finale de l’année dernière, Rafa a battu Daniil Medvedev 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 en quatre heures et 49 minutes.

Ainsi, il est devenu le cinquième joueur de l’ère Open avec quatre titres à New York, creusant profondément pour franchir la ligne d’arrivée en premier contre le rival qui a tout donné dans la quête de la première couronne majeure. Nadal avait deux sets à aimer à venir, avec une pause dans le troisième avant que Daniil ne monte son retour, volant le set et mettant en place un décideur dans ce qui aurait pu être le revirement le plus significatif des 70 dernières années à New York.

À la manière d’un vrai champion, Nadal a franchi l’obstacle au début du décideur, déplaçant une double rupture et scellant l’affaire au dixième match après beaucoup de drame. «C’est une décision que je n’ai jamais voulu prendre, mais j’ai décidé de suivre mon cœur cette fois et pour le moment, je préfère ne pas voyager.

Mon cœur me dit qu’il vaudrait mieux se concentrer sur 2021 et laisser la saison en cours derrière, mais il y a beaucoup d’autres intérêts. Comme toutes les décisions, cela n’a pas été pris à la légère et j’ai dû en discuter avec les gens autour de moi.

Je crois que dans la situation actuelle, toutes les décisions sont valables. Il n’y a rien de sûr ou de correct », a déclaré Rafael Nadal.