Les 15 dernières années de tennis ont été littéralement monopolisées par trois joueurs: Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Ces trois champions ont totalisé quelque chose comme 56 Chelem au total, accumulant des centaines de semaines en tête du classement et battant un record après l’autre.

Bien que inférieur à ces trois légendes en termes de résultats, Andy Murray a été compté par beaucoup dans l’Olympe pendant de nombreuses années: à tel point que depuis plusieurs années on parle de Big (ou Fab) Four, considérant ainsi l’Ecossais comme le trois autres champions.

Autant que Andy Murray N’ayant remporté que trois Chelems, il ne faut pas oublier que le Britannique a remporté deux médailles d’or olympiques et 14 Masters 1000 au cours de sa carrière, en plus d’être le numéro 1 mondial après une 2016 tout simplement incroyable.

Il y a aussi trois slams remportés par Stan Wawrinka, qui a battu à plusieurs reprises le Big Four sur les scènes les plus importantes (Djokovic en sait quelque chose), bien que n’ayant pas la même continuité de performances. Néanmoins, dans un commentaire sur un tweet de Daniel Vallverdu, John Millman a rendu hommage à Stan The Man avec un énorme compliment.

Commentaire de John Millman sur Stan Wawrinka et les Big 5

Vallverdu, ancien entraîneur de Tomas Berdych et Grigor Dimitrov et actuellement dans l’équipe de Stan Wawrinka a posté sur son compte Twitter un post sur la vente de raquettes signées Big Four, assaisonné d’une photo de Djokovic, Federer, Murray et Nadal.

Millman a pris le ballon pour retweeter: « Les Big Four sont une invention, ils devraient s’appeler Big 5 et inclure Stan Wawrinka«Avec les Suisses, d’ailleurs, Millman semble particulièrement à l’aise, comme le montrent les deux derniers Chelems précédents contre Roger Federer.

Lors des huitièmes de finale de l’US Open 2018, lors d’une soirée particulièrement sensuelle, l’Australien est venu éliminer le 20 fois champion de Slam en quatre sets; et lors de la plus récente confrontation directe, remontant à l’édition 2020 de l’Open d’Australie, Millman a failli répéter l’exploit, ne se rendant qu’au super-tiebreak décisif.

Stan Wawrinka a remporté un total de 16 titres, dont tre Majeurs: Open d’Australie 2014, Roland Garros 2015 et US Open 2016, le Monte Carlo Rolex Masters 2014 et la Coupe Davis de la même année. Il a également joué et perdu la finale de Roland-Garros 2017. Il a également remporté la médaille d’or olympique en double masculin avec Roger Federer à Beijing 2008.