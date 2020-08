Rafael Nadal, 19 fois champion du Grand Chelem, d’Espagne, est le fier nouveau propriétaire d’un yacht Sunreef 80 construit sur mesure. L’Espagnol a souvent parlé de son amour pour les mers pour se détendre et se détendre quand il est de retour chez lui et a parlé au magazine Forbes de son nouveau yacht.

Rafael Nadal sur son yacht Sunreef 80 et son amour pour la navigation de plaisance

Dans son interview à Forbes, Nadal a expliqué pourquoi il avait décidé de prendre son propre bateau et comment aller à la mer l’aide à se détendre, ce qui a également un impact positif sur sa carrière de tennis.

«Je vis sur une île, cela fait partie du mode de vie local. Lorsque vous avez votre propre bateau, vous décidez quand vous sortez. Lorsque vous affrétez, vous ne pouvez pas simplement choisir de partir immédiatement. Lorsque votre bateau est à côté de votre maison, vous vous réveillez, prenez le petit déjeuner et dites: « vous savez quoi, je veux passer la journée là-bas sur le bateau ».

Je peux m’éloigner du stress de cette façon. Pour moi, c’est important, cela m’aide à restaurer une énergie positive. C’est quelque chose qui m’aide à avancer dans ma carrière de tennis, c’est l’une des choses que j’apprécie vraiment en bateau.

Bien sûr, opter pour la propriété est une décision difficile, car c’est cher, mais c’est juste bon pour ma vie personnelle. « L’Espagnol a également expliqué pourquoi il a choisi le 80 Sunreef Power en particulier. » Tout d’abord, vous pouvez personnaliser le bateau ( le 80 Sunreef Power) et adaptez-le réellement à vos besoins.

La deuxième chose est que lorsque vous êtes au mouillage, la stabilité est tout simplement incroyable. Vous pouvez toujours vous détendre, dormir, c’est parfait. Parfois, vous ne vous sentirez même pas sur un yacht, car cela ressemble tellement à une maison. C’est un yacht que vous pouvez utiliser comme une maison. «

L’Espagnol dit qu’il prévoit d’utiliser son nouveau yacht autour de chez lui en ce moment, mais espère pouvoir l’utiliser pour voyager dans d’autres endroits une fois sa carrière de tennis terminée. «Je vais utiliser le bateau la plupart du temps aux Baléares.

Principalement parce que je n’ai pas beaucoup de temps ces jours-ci pour aller très loin. Je dois continuer à m’entraîner et me concentrer sur le tennis. J’espère que dans un proche avenir, j’aurai la chance de prendre le bateau vers d’autres endroits et de découvrir le monde.

Je me sens très chanceux d’avoir le bateau et de pouvoir le partager avec mes amis et ma famille. En fin de compte, cela n’a aucun sens de garder le bateau rien que pour vous. Si je possède un yacht, c’est pour le partager. «

Rafael Nadal est le n ° 2 mondial actuel et 19 fois champion en simple du Grand Chelem. Il a remporté jusqu’à présent un record de 12 titres de Roland-Garros dans sa carrière.