C’est en juin que Grigor Dimitrov classé dans le top 20 du circuit ATP était entré dans l’Adria Tour établi par le n ° 1 mondial Novak Djokovic. Le coronavirus s’était propagé dans le monde trois mois plus tôt, annulant et reportant la majeure partie du circuit de tennis professionnel.

Dimitrov a assisté à une fête et a joué un match à Zadar, mais par la suite, sa santé s’est progressivement détériorée à mesure qu’il était testé positif au COVID-19. Tout le monde sympathisait avec Dimitrov et après des semaines, il fut un temps où son agent Georgi Stoimenov avait dit « qu’il n’avait plus aucun des symptômes qu’il avait avant.

Il se sentait un peu fatigué, mais avec le temps il allait mieux … Grigor va bien. Il se rétablit progressivement. « Au début, le Bulgare disait: » Certains jours, je ne me sens pas bien du tout … « Les organisateurs de l’Adria Tour, dont Novak Djokovic, ont fait l’objet de discussions pour ne pas avoir respecté des règles de sécurité strictes.

Mais les organisateurs ont souligné qu’aucun problème de santé n’était compromis, mais les fans et les médias sociaux ont été montrés à des milliers de personnes dans les gradins assis côte à côte sans presque aucun masque. L’ensemble du tournoi a été annulé et le Bulgare est rentré chez lui à Monaco pour se faire soigner et récupérer.

Après que Dimitrov soit tombé malade, près de cinq autres ont été infectés et ont été testés positifs, dont Djokovic et sa femme. Il a fallu beaucoup de repos et de traitement médicamenteux pour que Dimitrov se sente mieux et il a décidé de tester ses compétences et sa santé, il entrerait au tournoi UTS à la Mouratoglou Tennis Academy à Nice, en France, après quelques mois.

En entrant dans les tournois UTR, il a été jumelé avec le Français Nicolas Mahut et a fait preuve d’un fort esprit de compétition ainsi que de grandes compétences et capacité à jouer un grand jeu professionnel. Le joueur de huit titres en carrière ne s’attendait pas à faire aussi bien qu’il l’a fait pour faire un bon retour.

« C’est spécial de la part de Grigor Dimitrov, quel coup pour commencer la journée », a déclaré le commentateur Adam Fielder à propos de la passe du revers dynamique gagnante du Bulgare. C’était pendant une pause, Dimitrov a admis en disant: «Je n’avais pas touché un de ceux-là depuis un moment.

Cela a en quelque sorte fait ma journée. « Il avait joué contre Mahut à plusieurs reprises, mais en gagnant 3-1 à l’Ultimate Tennis Showdown avait donné à Dimitrov l’espoir et la confiance qu’il pouvait faire un retour sur ses conditions de santé. Lorsqu’on lui a demandé après sa victoire comment il sent qu’il dirait « Pour être honnête avec vous, je me sentais de haut en bas … ma santé est la chose la plus importante … »

Il aimait être là-bas mais justifiait que « ce n’est qu’une partie de notre vie », ce que les joueurs de tennis savent bien. Il a également exprimé sur sa santé que «certains jours, j’ai de l’énergie pendant un certain temps».

Dimitrov a reconnu son amour pour le court mais il est pourtant réaliste sur son tempérament de santé. « Pour moi, je suis toujours très prudent … pour quelqu’un qui a vécu ça, que tu dois le respecter! »

Il reste encore du temps pour la tournée restante et Dimitrov est inquiet de la façon dont sa santé et ses performances vont prévaloir.

Tout ce qu’il pouvait dire avec honnêteté, c’est que «ce qui se passera dans les prochains mois sera délicat».