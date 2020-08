Novak Djokovic part pour New York en tant que grand favori de l’US Open. Concentré sur le tennis avant tout, Riccardo Piatti a déclaré au réalisateur Enzo Anderloni en exclusivité pour SuperTennis, le numéro 1 mondial a un grand objectif: dépasser les 20 tournois du Grand Chelem de Roger Federer.

Il lui en faut trois pour atteindre 20 pour le Suisse. Il a également quatre semaines du numéro 1 pour surpasser le 286 de Pete Sampras, chassant le 310 du recordman de tous les temps de l’ère Open, encore Federer. A New York, pour le double rendez-vous du Western & Southern Open, le Masters 1000 est passé de Cincinnati à Flushing Meadows, et de l’US Open, il est accompagné de Goran Ivanisevic en tant qu’entraîneur, du physiothérapeute Ulises Badio et du manager Edoardo Artaldi.

Au lieu de cela, Marian Vajda est restée en Europe. Dans les premières séances d’entraînement, d’après ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, Djokovic ne se concentre pas uniquement sur le tennis. Novak Djokovic dit qu’il sera «étrange» de jouer un Grand Chelem sans Rafael Nadal et Roger Federer, les décrivant comme des «légendes qui nous manqueront».

Djokovic sur Roger Federer et Rafael Nadal

« C’est étrange, car ces deux gars sont les légendes de notre sport et avec ou sans foule, ils vont beaucoup manquer », a expliqué Novak Djokovic.

Vaincre Rafael Nadal et Roger Federer n’est pas une motivation qu’il cache, mais il ne sait pas si cela a joué un rôle dans sa décision à l’US Open. «Une des raisons pour lesquelles je continue à jouer au tennis professionnel à ce niveau est que je veux atteindre plus de hauteurs dans le monde du tennis.

[But] Je ne peux pas dire que c’est la raison principale pour laquelle je suis ici, mais c’est l’une des raisons. Tout d’abord, je dois penser à moi-même, à ma santé et à ma forme physique et à savoir si mon équipe est d’accord pour être ici. Une fois que cela a été vérifié, je me suis bien sûr aussi senti responsable en tant que joueur de haut niveau d’être ici.

Il est important pour notre sport de continuer « – a expliqué le numéro 1 mondial. Les joueurs sont testés deux fois dans les 48 heures suivant leur arrivée à l’hôtel des joueurs de Long Island. Un test initial est requis à leur arrivée. Les joueurs doivent ensuite se mettre en quarantaine dans leur chambre pendant une période de 24 heures avant un deuxième test.

Après avoir reçu un résultat de test négatif, les joueurs reçoivent leurs informations d’identification, qui sont nécessaires pour le transport et l’accès au CNT. Un deuxième test est requis 48 heures après le résultat négatif du test initial. Après avoir reçu un résultat négatif au deuxième test, les joueurs seront testés tous les quatre jours par la suite.

Les joueurs ne sont pas obligés de passer un test d’anticorps bien que l’USTA le dise «fortement recommandé». Tout joueur dont le test est positif pour le COVID-19 sera disqualifié du tirage au sort de l’US Open et mis en quarantaine. « Si un joueur pendant la compétition devait être testé positif, selon les directives de l’État de New York, ce joueur serait retiré du tournoi, et nous commencerions les protocoles d’isolement / de quarantaine comme indiqué par l’État de New York », a déclaré le directeur général des communications de l’USTA. Dit Chris Widmaier.