L’entraîneur actuel d’Andy Murray, Jamie Delgado, a accordé une interview à Sportsbeat, où il a parlé de la forme actuelle de son élève une semaine après son retour sur le circuit. Rappelons qu’Andy n’a pas disputé de match de tennis officiel depuis la dernière Coupe Davis en raison d’un malaise physique qui l’a empêché de disputer l’Open d’Australie en début d’année.

– Possibilités qu’Andy Murray puisse à nouveau se battre pour des titres importants contre les meilleurs joueurs du monde:

« C’était frustrant de voir à quel point il était absent pendant tant de mois à cause d’une blessure, mais à la fin, il s’est rétabli. En fin de compte, ce qu’il veut, c’est affronter les meilleurs joueurs du monde et faire ce qu’il aime le plus, jouer au tennis. Il continue d’être très motivé et est déterminé à revenir affronter les meilleurs joueurs dans les grands événements du calendrier », a-t-il déclaré dans des mots recueillis par Eurosport.

-Chaque jour, l’équipe travaille pour qu’Andy redevienne celui qu’il était avant:

« Andy et nous, son équipe, travaillons très dur pour que nous puissions revoir la meilleure version de Murray. Malgré le fait que nous le conseillons et lui disons qu’il doit s’améliorer et qu’il ne le fait pas, il est aussi très persévérant avec son préparation physique, travailler très dur dans le gymnase et en termes de réhabilitation de ces inconforts qui l’ont accompagné tous ces mois. «

-Andy a conclu la saison dernière avec de très bons sentiments:

« A la fin de l’année dernière, Andy a très bien terminé l’année en s’imposant à Anvers. C’était génial, mais à partir de là, les choses ont de nouveau mal tourné. Cette année soit à cause de l’inconfort et de la pandémie, nous n’avons plus pu jouer. tournoi en ce 2020. On a vraiment envie de retourner concourir dans les grands tournois quand la situation dans le monde devient un peu normale ».

-Sans les blessures, qu’aurait fait Andy?

« C’est très difficile à savoir. Un an avant d’être gravement blessé, il a réussi à gagner Wimbledon et les Jeux olympiques de Rio en 2016. Puis il a terminé l’année en tant que numéro un mondial en battant Novak Djokovic. Je ne sais pas ce qu’il aurait réalisé mais ce que je sais. c’est qu’il se serait battu pour les grands titres du circuit ».

-Got pour affronter l’US Open:

« L’US Open sera un tournoi totalement différent des autres, il sera unique. Ce sera amusant de voir comment tout fonctionne. Nous sommes impatients de jouer autant de matchs que possible, car même cette année, nous n’avons pas pu jouer autant de matchs » .