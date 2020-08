La pandémie de coronavirus a amené les joueurs de tennis à changer leur façon de pratiquer. En l’absence de matches disputés depuis plus de 5 mois, il est essentiel de s’entraîner avec prudence sans se blesser. En outre, les joueurs doivent également se protéger du virus. Serena Williams s’est donc adaptée à cela et a fait ses propres arrangements.

L’Open de Cincinnati commence dans 2 semaines et est l’un des premiers tournois importants à commencer. Le tournoi sera suivi du très important US Open. Le moment est donc venu pour les joueurs de s’entraîner correctement sur le terrain.

« Pourquoi n’ai-je pas fait cela il y a 20 ans? » – Serena Williams

Serena lors d’une conférence de presse a parlé de son gymnase et de sa cour. Comme il y avait des verrouillages stricts imposés dans diverses parties du monde, les gymnases et les tribunaux publics ont également été fermés. Le mari de Serena lui a donc construit une nouvelle salle de sport et un court pour s’entraîner pendant le verrouillage.

Elle a donné une mise à jour sur le gymnase. Le gymnase n’est pas encore prêt mais le court l’est. Cette année, l’US Open avait fait le resurfaçage de ses courts et ainsi se familiariser avec la vitesse et le rebond du court, Serena avait également installé la même nouvelle surface qui avait été installée à l’US Open

«Nous avons construit un court de tennis et un gymnase. C’est trop cool. La salle de gym n’est pas tout à fait terminée. Le court de tennis est tellement amusant. J’y vais et c’est mon propre sanctuaire. Je me dis: «Pourquoi n’ai-je pas fait cela il y a 20 ans?» Nous avions quelques joueurs là-bas. Je me dis: «C’est la surface de l’US Open, alors venez frapper avec moi. J’ai essayé de faire venir les gens. Serena a dit

«Le tennis est naturellement un sport à distance sociale, donc c’était assez facile de revenir en arrière et de marcher de mon côté du court», a-t-elle ajouté.

Serena au cours des 5 derniers mois a été très active sur les réseaux sociaux, en particulier avec sa fille de deux ans, Alexis Olympia Ohanian Jr., tous deux ont essayé différentes choses que les fans et les joueurs ont beaucoup divertis. Mais maintenant que le tennis se rapproche, Serena se concentrera enfin sur son record du 24e Grand Chelem, qu’elle essaie d’obtenir depuis 3 ans.

