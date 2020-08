En plus d’avoir remporté 20 titres du Grand Chelem au cours de sa carrière, la légende du tennis suisse Roger Federer est également connu pour sa grande attitude sur et en dehors du terrain envers les fans ainsi que ses collègues joueurs de tennis professionnels. Le joueur de tennis polonais Hubert Hurkacz a été le dernier joueur à parler avec éloge de l’attitude de Federer, affirmant que le joueur suisse est une personne très ouverte et modeste.

Hubert Hurkacz dit que Roger Federer est une personne très ouverte et modeste

S’adressant à Polsat Sport, une chaîne sportive polonaise, Hurkacz, 29e, qui n’a joué à Federer qu’une seule fois sur la tournée jusqu’à présent, a déclaré: «On dit que la plupart des joueurs de tennis professionnels sont fascinés par Roger Federer.

Il ne construit pas de murs, même s’il pourrait théoriquement dire – je m’enferme. Depuis mon premier grand tournoi, et plus tard aussi, je pouvais lui parler avec désinvolture. C’est une personne très ouverte et modeste. C’est vraiment cool. »

Hurkacz a également parlé de l’atmosphère générale dans le vestiaire des hommes. « Tout le monde se dit bonjour. Je pense qu’il y a généralement une bonne ambiance dans le monde du tennis. La plupart des joueurs s’aiment. Ce sont généralement des gens très positifs et ouverts d’esprit. »

Hubert Hurkacz, 23 ans, a atteint un sommet en carrière en simple au 28e rang mondial plus tôt cette année et est l’actuel joueur polonais n ° 1. En tant que junior, Hurkacz a atteint la finale du double masculin de l’Open d’Australie 2015. En 2018, il s’est qualifié pour la Next Gen ATP Finals et l’an dernier, il a remporté son premier titre ATP à Winston-Salem en battant le Français Benoît Paire en finale.

Son meilleur résultat en Grand Chelem a atteint le troisième tour à Wimbledon en 2019. Roger Federer a remporté 20 titres en simple du Grand Chelem – le plus grand nombre de titres de l’histoire par un joueur de tennis masculin. Il est n ° 1 mondial depuis 310 semaines et est actuellement classé n ° 1 mondial.

4 dans le monde. Federer a remporté un record de huit titres en simple masculin à Wimbledon, six titres à l’Open d’Australie, cinq titres à l’US Open et un titre à l’Open de France, et est l’un des huit hommes à avoir réalisé un Grand Chelem en carrière. Federer a déclaré qu’il ne jouerait plus cette année en raison d’une blessure au genou pour laquelle il a été opéré et qu’il reviendrait sur la tournée l’année prochaine.