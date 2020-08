Rafael Nadal, 19 fois vainqueur majeur, a gagné de nombreux fans au cours de sa carrière grâce à la façon dont il se comporte, tant sur le terrain qu’en dehors. L’un de ces fans est le champion olympique, le nageur sud-africain Chad Le Clos.

Le Clos a quatre médailles olympiques à son actif. Une médaille d’or et trois médailles d’argent remportées lors des Jeux de 2012 à Londres et des Jeux de 2016 à Rio de Janeiro.

Chad le Clos se souvient du moment «fou» de sa rencontre avec Rafael Nadal

La star sud-africaine était lui-même l’un des plus grands nageurs du monde aux Jeux de 2016 et de nombreux fans faisaient la queue pour obtenir son autographe ou une photo avec lui. Mais le nageur a eu son «moment de fanboy» quand il est tombé sur Rafael Nadal au village olympique.

S’exprimant dans une récente interview avec Marca, Le Clos a rappelé ce moment et a déclaré qu’il ne pouvait pas en croire ses yeux quand il a repéré Nadal.

«Je me souviens qu’en 2016 je mangeais un jour à table, ce qui est très long. À cinq ou six mètres de moi se trouvait Rafael Nadal. Je le vois et je dis: «Ce n’est pas possible, ce ne peut pas être lui. Sérieusement, ce n’est pas Rafael », se souvient Le Clos.

«Alors mon entraîneur et moi sommes venus vers lui et lui avons dit:« Excusez-moi, pouvons-nous prendre une photo? Il dit, bien sûr! »Et évidemment, son accent espagnol est entendu. Nous avons pris un «selfie» avec lui pendant que nous mangions, c’est fou », a ajouté le Sud-Africain à propos de sa rencontre avec la superstar espagnole.

Il y a des athlètes plus gros que moi aux JO: Le Clos

Il a dit que lorsque d’autres venaient prendre des photos avec lui, il se disait qu’il y avait en fait beaucoup d’athlètes plus grands et plus célèbres que lui aux Jeux.

«Nous avons également vu Usain Bolt à quelques reprises et évidemment il y avait beaucoup de monde autour de lui. C’est une sensation incroyable d’en faire partie et de voir autant de monde là-bas. J’étais très fier », a déclaré Le Clos.

« Certaines personnes ont pris des photos de moi et je me suis dit: » Hé, je ne suis pas le gars le plus célèbre ici, il y en a d’autres plus gros. « Donc c’est incroyable », a-t-il ajouté.

Le plus grand moment de carrière de Le Clos est venu quand il a battu le légendaire Michael Phelps. Il a ensuite remporté une médaille d’or au 200 m papillon aux Jeux olympiques de 2012, à l’âge de 20 ans. Il devrait ajouter à son décompte de médailles d’or aux Jeux de 2021 à Tokyo.

Nadal lui-même est deux fois médaillé d’or olympique, remportant le premier prix en simple (2008 Beijing) et en double (2016 Rio de Janeiro).

