Quoi Coco gauff C’est l’une des plus grandes promesses du tennis féminin depuis de nombreuses années, c’est une déclaration qui s’appuie sur ses qualités de tennis, sur ce que l’on voit sur le court. Ce qui se passe en dehors d’elle, cependant, est également l’une des plus grandes indications que le plafond de ce joueur est extrêmement élevé. Dans chaque déclaration qu’il fait, Gauff montre un maturité exagérée pour une jeune fille de 16 ans, laissant plus que des réflexions intéressantes et étant prudente et éloquente sur chaque sujet qu’elle aborde.

Après sa défaite en demi-finale du tournoi Lexington, ses mots n’étaient pas moins, lors d’une conférence de presse virtuelle dans laquelle il a ouvert le feu laissant quelque chose de très clair: il n’a pas remporté le titre à la maison, mais la seule chose qu’il peut tirer de ce tournoi est plus que des nouvelles positives. Pas en vain, Coco a ajouté une nouvelle victoire contre une joueuse de tennis du top 15 comme Aryna Sabalenka et a montré de quelles pâtes elle est faite après son retour d’un duel contre Ons Jabeur dans une position franchement compliquée. Après ce tournoi moins profond, l’accent est mis sur elle face à la US Open, dans lequel ce sera un nouveau test décisif … mais dans un contexte différent.

« Je ne dirais toujours pas que je suis totalement habitué à jouer devant une grande foule. Il y a un an et demi personne ne me connaissait, donc je suppose que ce n’est pas trop difficile pour moi de jouer à huis clos « , a déclaré le prochain locataire du top-50 à propos des conditions à venir du tournoi de New York. » Bien sûr, je préfère jouer avec le public, mais il y a un rôle à jouer. La façon dont je l’aime, ça m’aide à rester motivée, il y a beaucoup de calme. Oui, c’est une situation différente, mais je n’aime pas ça. «

Peut-être que ceux qui ressentent le plus la perte de fans sont, en plus des grandes stars, les joueurs américains, qu’ils ne pourront pas profiter de l’ambiance électrique de l’Arthur Ashe essayant de les emmener en vol pour quitter les États-Unis au sommet. « Particulièrement à New York, et connaissant le public new-yorkais, ce qui est fou, cela peut être un désavantage pour les joueurs américains », a déclaré Gauff.

« J’espère que ce n’est pas un inconvénient mais une expérience différente. Pour autant que je sache, le public peut changer un jeu, donc ce sera une expérience différente. En fin de compte, cela nous touchera tous. être notre propre fan pendant le match pour nous encourager. »

«À la fin de la journée, vous devez être votre meilleure pom-pom girl quand vous entrez dans le court.

Ce ne sont pas les seuls mots intéressants que Coco a laissés tout au long de la semaine. La joueuse de tennis de Delray Beach a également laissé des traces de sa maturité dans un TIC Tac qui a répondu à divers commentaires sexistes liés au tennis qui ont circulé sur ce réseau social. « Je suis une fille, mais je ne joue pas au tennis des filles: je joue tennis féminin, avec des femmes adultes. Ce premier.

En tant qu’athlète, je n’ai aucun problème à ce que les gens disent qu’il est meilleur que moi parce que ses compétences le prouvent. Mais si vous pensez que vous êtes meilleur que moi pour la seule raison d’être un garçon et que je suis une fille … cela n’a pas de sens. Si Federer dit qu’il peut me battre, d’accord, ça a du sens dans le monde parce que son niveau de jeu est tellement meilleur que le mien. Mais si vous venez de dire que vous pouvez me battre uniquement sur le fait que vous êtes un garçon, c’est totalement stupide« Pas autre chose, mais Coco l’a condamnations très clair.