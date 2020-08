Est-ce que Collin Morikawa est le vainqueur du PGA Championship, 102e édition du tournoi américain historique, remportant le premier événement majeur de sa toute jeune carrière, grâce à un score de -13. Et ce n’était que sa deuxième participation à un major.

Très mauvais Tiger Woods, le golfeur le plus attendu de cet événement, après les proclamations de ces dernières semaines. Derrière Morikawa, il y avait le Britannique Paul Casey et l’Américain Dustin Johnson, tandis que le favori de la veille, Brooks Koepka, roi des Majors ces dernières années, s’est effondré au classement.

De l’Université de Californie, le jeune golfeur s’est présenté sur le tee du 16, conscient qu’avec l’avancement du tee de départ, le par 4 était devenu praticable. On lui avait dit que cela ne ruinerait pas sa stratégie et qu’il ne serait pas séduit mais quand on est à trois trous de la date limite d’un tournoi majeur, et en plus on passe d’un chip-in encourageant au trou précédent, les choses peuvent changer .

Il s’agit de la troisième réussite au classement général, la deuxième de cette saison exceptionnelle sur le PGA Tour qui l’a vu grimper, avec ce triomphe, à la 12e position dans l’ordre mondial du mérite. Casey, -4 dans la journée, a probablement joué le meilleur Major de sa carrière, réputé pour avoir été aussi bon dans l’ensemble que compliqué dans les tournois les plus importants, étant donné que cette deuxième place n’est pas seulement le meilleur résultat de sa carrière. , mais aussi les placements dans les zones supérieures étaient assez rares.

Si nous voulons voir les autres positions, nous retrouvons Matthew Wolff (-5), Scottie Scheffler (-2), Jason Day, Tony Finau et Bryson Dechambeau. Du côté des autres stars, treizième position à -7 pour l’Espagnol Jon Rahm, vingt-neuvième Brooks Koepka (-3) tandis que Rory McIlroy terminait 33e à -2, une frappe devant le numéro 1 mondial Justin Thomas et Tiger Woods.

Rafael Nadal joue au golf en attendant son retour sur le court

Comme nous le savons tous, Rafael Nadal ne jouera pas à l’Open de l’Ouest et du Sud et à l’US Open, en raison de la pandémie mondiale de Covid-19 qui frappe durement les États-Unis. Le champion d’Espagne ne jouera pas également le Mutua Madrid Open, car le tournoi a été annulé.

Il réfléchit s’il joue ou non à Rome et à l’Open de France, mais maintenant il s’entraîne dur sur terre battue afin de revenir pour les ramains de la saison européenne. En attendant de pouvoir à nouveau concourir sur ces parcours si chers à lui, Nadal a décidé de participer au Championnat Absolu des Baléares de golf. Le vainqueur à 19 reprises d’un tournoi du Grand Chelem a toujours dit qu’il aimait beaucoup ce sport.