La WTA Cette semaine a été l’un des défis les plus importants de sa vie en tant qu’organisation. Au milieu de la pandémie de coronavirus, le tournoi qui a réactivé le tennis mondial, au-delà des compétitions d’exhibition, était féminin et se situait en Palerme. Les questions étaient inévitables, et beaucoup de choses ont été écrites et discutées sur le protocole à suivre. Les joueurs de tennis pourraient-ils quitter l’hôtel? Comment le transport dudit hôtel au club a-t-il été organisé pour minimiser le risque de contagion?

Nous avons vu certains joueurs de tennis se plaindre d’avoir été exposés au virus en étant dans le même hôtel avec d’autres touristes, tandis que d’autres (comme Donna Vekic) ont été photographiés au centre de Palerme montrant que la bulle n’était pas complètement hermétique. Et les témoignages indiquent la même chose: le protocole était fort, les mesures sûres, mais la décision individuelle du joueur finit toujours par peser plus que tout cela. Le dernier d’entre eux, celui du double britannique Emily Webley-Smith, qui a raconté son expérience pour Tennis365 et l’a souligné.

« Les règles sont assez strictes, elles sont fortement recommandées, mais au final dépend de l’interprétation personnelle. Le tennis étant un sport mondial, vous finissez par faire confiance aux joueurs, à leur passé, à leur éducation, à leur situation financière et à leurs expériences avec le COVID-19, car chacun vient d’une partie du monde », déclare Emily. Pour les Britanniques, l’unité des joueurs, l’acte de ramer vers un objectif commun, est absolument essentiel à la sécurité de tous.

« Il y a et il y en aura beaucoup variables indépendantes cela ne peut pas être contrôlé. Je pense qu’à partir de maintenant, les tournois vont apprendre que l’interprétation personnelle d’un joueur peut différer beaucoup de l’interprétation d’un autre joueur de tennis. Il est important que les joueurs aient obligation morale envers les lieux où ils s’affrontent, respectez les gens là-bas et les joueurs qui les entourent. Tous les joueurs doivent faire un plus grand effort pour que le tennis puisse revenir. «

Compte tenu de tout cela, le tournoi de Palerme a démarré, avec cette bulle atypique. Ça oui, mieux rivaliser alors ne le fais pas. « Si cela doit être dans ces conditions, je préfère que ce soit comme ça que de ne pas pouvoir concourir. C’est très différent, mais c’était bien de se remettre sur la bonne voie. Le plus étrange, pour moi, c’est d’être si loin de l’arbitre lors du tirage au sort initial. Il y a aussi moins. les gens qui vous regardent, en plus du fait qu’il n’y a pas de conflit de mains avec l’arbitre à la fin, quelque chose que vous avez très intériorisé. De plus, mettre le masque dès que vous avez terminé votre partie quand vous avez si chaud est inconfortable, mais possible « .

L’utilisation de masques c’est l’une de ces mesures que les joueurs doivent automatiser. Les tournois, comme le reconnaît Webley-Smith, font un travail qui mérite d’être applaudi et que les joueurs de tennis de Palerme ont pris en compte: « Aucun de nous n’a réalisé les efforts incroyables qu’ils font pour créer l’environnement le plus sûr pour nous jusqu’à ce que que nous sommes vraiment arrivés ici. Cela demande beaucoup plus de préparation que nous ne le pensons. Je vous en suis reconnaissant: personne n’est obligé de jouer, c’est à vous, donc je suis content dans ces conditions. Finalement, les tournois apprendront quoi faire. «