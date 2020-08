En compétition pour la première fois depuis le choc du quatrième tour de l’Open d’Australie avec Sofia Kenin, Cori Gauff, 16 ans, a remporté le match d’ouverture à Lexington. La plus jeune joueuse du tirage au sort s’est imposée contre une qualifiée Caroline Dolehide 7-5, 7-5 en une heure et 42 minutes, marquant quatre pauses et ne se brisant que deux fois pour sceller l’accord en deux sets.

Dominant avec son premier service, Cori a repoussé cinq des sept chances de pause, prenant 44% des points de retour et les convertissant en quatre pauses sur six occasions de rejoindre Serena et Venus Williams au deuxième tour.

Gauff a tenu à l’amour dans le premier match avec un vainqueur du service, décrochant un retour profond dans le deuxième match pour une pause instantanée et une avance de 2-0. La jeune a produit une autre prise confortable qui l’a envoyée 3-0 devant, prenant 12 des 14 premiers points et s’installant dans un bon rythme.

Un autre service puissant a poussé Cori 4-1 vers le haut, contrôlant le rythme jusqu’à présent et se déplaçant 5-2 devant suite à une erreur du revers de Dolehide. Caroline a sauvé un point de set avec un vainqueur du coup droit dans le huitième match, gagnant de l’élan et se repliant à 15 dans le neuvième match pour prolonger le set.

Perdant un peu du terrain, Cori est revenu de 30-0 dans le match 11, sauvant un point de rupture avec un tir parfait et un autre avec un as sur la ligne T. Le jeune a finalement ramené le match à la maison et a tiré un vainqueur du revers croisé dans le suivant pour une pause cruciale et un avantage de 7-5.

Dolehide a saisi une pause tôt dans le deuxième set, gaspillant l’occasion d’avancer 3-0 et d’améliorer ses chances. Les deux joueurs ont bien servi dans les matchs suivants, laissant Dolehide servir pour le set à 5-4. Gauff a fait une pause à 15 ans, assurant le 11e match avec un as et passant au-dessus du sommet avec une autre pause à 6-5 pour entrer dans le deuxième tour.

Sloane Stephens, 7e tête de série, a transformé un terrible début de saison en un début de saison encore pire, perdant 6-3 et 6-3 contre la qualifiée de 17 ans Leylah Fernandez.

Le jeune était toujours en tête contre un ancien champion de l’US Open, perdant seulement 15 points en neuf matchs de service et prenant près de la moitié des points de retour pour quatre pauses sur cinq occasions.

Leylah a décroché 13 des 15 premiers points, forgeant un avantage de 3-0 avant que Sloane ne se replie à 15 ans dans le cinquième match pour des vibrations positives. Cela n’a cependant pas duré longtemps, perdant son service lors du match suivant et permettant à Fernandez de sauver un point de rupture et de clôturer le set à 5-3.

La Canadienne n’a jamais regardé en arrière, parcourant ses matchs de service dans le deuxième set et volant le service de l’adversaire dans les troisième et neuf matchs pour un départ gagnant. Shelby Rogers a tiré le meilleur parti d’une wild card, évincant Misaki Doi 6-4, 4-6, 6-2 en deux heures et sept minutes, rebondissant après le deuxième set avec une excellente performance dans le décideur.

De retour de nombreuses blessures, Catherin Bellis est de retour sur la voie de la victoire, renversant la perdante chanceuse Francesca Di Lorenzo 6-1, 6-2 en 61 minutes pour la quatrième victoire de la saison. Bellis a défendu sept des huit chances de pause, réduisant les dégâts dans ses matchs et gagnant cinq pauses pour contrôler le tableau de bord et sprinter devant son adversaire.