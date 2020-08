Tennis – Deux autres joueurs de haut niveau du côté masculin – le Russe Daniil Medvedev et l’Allemand Alexander Zverev – ont confirmé leur participation à l’US Open Grand Slam à New York plus tard ce mois-ci.

5 Daniil Medvedev, qui a atteint la finale à l’US Open l’an dernier en perdant contre Rafael Nadal, a annoncé qu’il était prêt pour le voyage aux États-Unis sur son compte Instagram. « Prêt à voyager aux Etats-Unis🇺🇸 @lacoste Lacoste et @cncpts Concepts collab en vie » Pendant ce temps, il est rapporté que le numéro mondial

7 Alexander Zverev a également confirmé sa participation à New York selon le journaliste de tennis Jannik Schneider, qui a déclaré: « Team8 a confirmé via @SID_Sportnews que A. #Zverev jouera à coup sûr à l’US Open – il se rendra aux États-Unis samedi. »

Team8 a confirmé via @SID_Sportnews que A. #Zverev jouera à coup sûr à l’US Open – il se rendra aux États-Unis samedi – Jannik Schneider (@schnejan) 13 août 2020

Le champion en titre Rafael Nadal, d’Espagne, actuellement classé n ° 2 mondial, est en tête de la liste des meilleurs joueurs du côté masculin qui ne se rendent pas à New York.

Il manquera également le triple champion du Grand Chelem Stan Wawrinka et l’Australien Nick Kyrgios. Le n ° 4 mondial Roger Federer est absent pour le reste de la saison en raison d’une blessure au genou, mais prévoit de revenir pour la saison 2021. Certaines des meilleures joueuses féminines, telles que World No.

1 Ash Barty, les 10 meilleures joueuses Elina Svitolina et Kiki Bertens, l’ancienne championne Svetlana Kuznetsova et Anastasia Pavlyuchenkova se sont également retirées du tournoi en raison de problèmes de voyage. Pendant ce temps, le n ° 1 mondial Novak Djokovic a confirmé sa participation à l’épreuve tout comme le jeune italien Jannik Sinner.

La plupart des joueurs basés en Amérique actuellement sont également susceptibles de jouer le tournoi. L’ATP Tour organisera deux événements à New York – le Western & Southern Open et l’US Open à New York pour s’assurer que les joueurs sont au même endroit pendant leur séjour aux États-Unis.

Ce seront les premiers événements depuis la fermeture de l’ATP Tour en mars en raison de la pandémie mondiale. L’Open de l’Ouest et du Sud commencera la semaine prochaine le 20 août tandis que l’US Open débutera le 31 août.