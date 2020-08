Ссылка на трек в шапке профиля ☝🏼☝🏼☝🏼 Сегодня премьера моего нового трека «Любимый трек» 🎶🎤 Когда я выпустила свою первую песню, «Тысячи Меня», честно говоря, я думала что больше записывать не стану, мне казалось это очень странным …

но спустя время, после некоторых моментов, и эмоций, я загорелась, и решила что будет новый треке! Я не стремлюсь стать крутым артистом …

мне просто нравится петь, нравится вся эта атмосфера) 😍 На теннисном корте 🎾, мне гораздо легче, чем быть на студии, стать возле микрофона, и спеть, это такой стресс для меня 🎤🎧😄😅😭Так, хочу сказать спасибо друзьям за терпение , которые присутствовали когда мы делали обложку, я вас люблю🤗😘🤣 спасибо @ ledina.photo за оперативность, и классную работу 📸 И отдельное спасибо @ raja_music7 🤎, за твою поддержку, и помощь реализовать этот трек !!!

Ладно, вы слушайте, а я буду готовиться к турниру 🎾😉 # ЛюбимыйТрек # премьера2020 # премьера # DY # 1.08.2020 Ecouter le nouveau profil de ma piste Piste préférée « 🎶 🎤 Pour être honnête, quand j’ai sorti ma première chanson« Thousands of me »😭🙂 j’ai pensé que je n’enregistrerais plus, cela me semblait très étrange …

mais après un certain temps, après un certain temps, et j’ai apprécié les émotions, j’ai pris feu, et j’ai décidé qu’il y aurait un nouveau morceau! 😌😏 Je ne cherche pas à devenir un artiste cool … J’aime juste chanter, j’aime toute cette ambiance 🎧🎶🎤) C’est beaucoup plus facile pour moi sur le court de tennis 🎾, que d’être en studio, debout près du micro , et chanter, c’est un tel stress pour moi 😭😅😅.

Merci pour tous mes amis qui étaient présents lorsque nous avons fait la couverture, je t’aime pour ta patience ☺️ Un grand merci à @ ledina.photo pour la photo📸 Et un merci tout particulier à @ raja_music7 pour son soutien et son aide à réaliser cette piste 🤎 #FavoriteTrack #premiere # premiere2020 #DY # 1.08.2020

