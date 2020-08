N ° mondial 25 Dayana Yastremska ne participera pas à Prague cette semaine, invoquant des problèmes dentaires comme raison du retrait. Le joueur de 20 ans a fait un retour solide après la pandémie de coronavirus, atteignant le quart de finale à Palerme la semaine dernière et manquant l’occasion d’aller plus loin.

Dayana devait affronter Irina-Camelia Begu au premier tour, devant se retirer et essayer de se préparer pour Cincinnati et l’US Open. Yastremska a fait une belle reprise de la saison, battant Sara Sorribes Tormo 6-3, 6-4 pour se retrouver au deuxième tour.

Là, Dayana a évincé Océane Dodin 6-2, 6-4 en une heure et 17 minutes pour les quarts. L’Ukrainienne a réussi 11 as et a dominé avec son premier service, subissant deux pauses et en gagnant cinq pour passer au sommet. Dayana a eu près de 40 gagnants avec moins de dix fautes directes, imposant ses coups et naviguant dans les huit derniers.

Sauvegardant un point de rupture dans le premier match, l’Ukrainien a pris une pause dans le deuxième et à nouveau pour un avantage de 5-1. Au service du set, Yastremska s’est cassé pour prolonger l’action, pour sceller le set suite à une double faute de Dodin dans le huitième match.

Ils ont échangé des pauses au début du deuxième set et sont restés au coude à coude jusqu’au dixième match, lorsque Yastremska a saisi une pause cruciale pour passer au sommet. Dans la bataille pour la demi-finale, Camila Giorgi a sauvé deux balles de match contre Yastremska dans un triomphe 4-6, 7-6, 6-3.

C’était le dernier match de la journée, d’une durée de presque trois heures et se terminant juste avant 1h30 du matin, heure locale! Giorgi a gagné cinq points de plus que Yastremska, menant 6-4, 5-3 avant d’effectuer un retour. Au service de la victoire à 5-4 dans le deuxième set, Dayana a perdu deux balles de match, subissant une pause et abandonnant le tie-break 7-5.

Dayana Yastremska a atteint le quart de finale à Palerme mais sautera Prague.

Avec l’élan de son côté, Giorgi a remporté les quatre derniers matchs du décideur de 3-2, franchissant la ligne d’arrivée et restant sur le parcours du titre.

Yastremska a débuté la saison à Brisbane, perdant contre le numéro un mondial. 9 Kiki Bertens et l’amélioration à Adélaïde où elle a joué pour le titre. Ashleigh Barty a renversé le jeune en deux sets, et Dayana a dû quitter l’Australie rapidement après cela, subissant la défaite au deuxième tour de l’Open d’Australie face à l’ancienne championne Caroline Wozniacki.

Dubaï et le Qatar n’étaient pas si bons pour un joueur de base agressif qui a passé le temps du coronavirus chez lui à Odessa, travaillant sur son jeu et espérant des résultats notables aux États-Unis dans les semaines suivantes. Dayana a remporté trois finales WTA jusqu’à présent, en quatre finales.