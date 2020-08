Rafael Nadal a dû à plusieurs reprises admettre qu’il avait été blessé à plusieurs reprises par Novak Djokovic ou Roger Federer ou de nombreux autres joueurs contemporains. Rafael Nadal a eu une blessure grave après l’autre au cours de sa légendaire carrière, mais parvient toujours à rebondir.

Le docteur ostéopathe français Ben Illouz a récemment parlé des blessures et des douleurs que Nadal a subies au cours de sa carrière.

Illouz sur Rafael Nadal

«Parfois, il y a des gens qui ne semblent vraiment pas souffrir du tout.

Il y a des sportifs, qui sur une échelle de 10 par exemple, ils diront qu’ils ont mal à 3 alors que pour Rafael Nadal c’est à 7. Rafael Nadal est quelqu’un qui joue avec les inflammations jusqu’au moment où il est vraiment au fin, et il n’y a pas d’alerte sur son corps », a déclaré Ben Illouz.

« C’est ce que nous avons vu lorsque Rafael Nadal s’est retiré de son premier Roland-Garros à cause d’une fracture de stress sur la plante de son pied. C’est le même problème auquel il a été confronté dans beaucoup de tournois où il était jeune. Nous n’avons pas de fracture de stress pour sans raison.

Moi, sans douleur, j’essaye de forcer un peu mon pied et si j’ai trop mal j’arrête. Alors que Rafael Nadal jouait avec la douleur au pied en 2003 et plus tard, « a déclaré Illouz. » Les gens veulent être confortables parce qu’ils ont mal partout, mais en fait, quand on regarde Nadal, il se force tellement.

Cela déclenche tellement d’énergie qui dépasse les limites de la force et de l’intensité normales que ce que l’homme ordinaire peut faire », a-t-il ajouté. Le médecin a également souligné que la routine d’avant-match de Nadal consiste à faire du vélo plutôt que des sprints.

« Nadal doit étudier quotidiennement son corps, en fait c’est un travail. Je pense qu’il y a une équipe qui se concentre sur tous les concepts difficiles que l’on voit en physiothérapie dans le sport. Parfois dans les conférences de presse d’après-match, il a des crampes. et coule dans la chaise.

On voit que malgré tout ce qu’il a affronté dans sa carrière, il continue de performer au plus haut niveau. Aujourd’hui, il gère ses matchs de manière plus économique, il choisit de participer à moins de tournois car les tournois sont trop proches les uns des autres en termes de programmation.

Rafael Nadal est un homme éduqué en résistance mentale, qui a fait sa carrière naturellement malgré ses problèmes. De nombreux médecins lui ont dit qu’il ne ferait pas de carrière au tennis avec ses blessures, mais il a prouvé qu’ils avaient tous tort », a-t-il conclu.