« ..Je me rends compte que les défis imprévus … ont compromis ma capacité à me préparer et à concourir … à mon plus haut niveau … », déclare Bianca Andreescu, classée no. 6e au monde et la joueuse canadienne la mieux classée.

Elle avait fait un choix difficile sur sa carrière mais il n’y avait pas d’autre moyen. Cela faisait des semaines que tout le monde dans la communauté du tennis voulait savoir si Andreescu reviendrait à New York et défendrait son titre. Mais il y avait trop d’incertitudes qui empêchaient la Canadienne.

Je repousse ses comparutions devant le tribunal jusqu’à une autre fois. L’adolescente pétillante avait le tennis dans la paume de ses mains lorsqu’elle s’était qualifiée pour la finale de la WTA à Shenzhen en novembre dernier pour être distraite par une blessure au genou, ce qui l’a amenée à retarder la compétition, à se faire soigner et à réadapter.

Elle participera plus tard au tournoi BNP Paribas Indian Wells et remportera le titre face à l’Allemande Angelique Kerber dans un match tubulent en trois sets. Mais Andreescu a été frappé d’une blessure à l’épaule à Roland-Garros.

Elle a de nouveau eu du mal à obtenir une thérapie et à suivre une cure de désintoxication. Elle a ensuite participé à la Coupe Rogers du Canada dans sa ville natale. C’était ses capacités et sa réputation sur la ligne, mais elle a creusé et a remporté le titre sur une Serena Williams qui a dû prendre sa retraite en raison d’une blessure au haut du dos.

« .. Je sais ce qu’elle ressent … les blessures vraiment, vraiment nulles », avait dit Andreescu en sympathisant avec Serena Williams incapable de terminer le match à cause de sa blessure. Le jeune Canadien a admis que «Ce n’est pas la façon dont je voulais gagner, mais une victoire est une victoire, donc je suis vraiment heureux :, Andreescu a dit honnêtement en entrant dans l’histoire en étant le premier Canadien à remporter le titre en plus de vingt ans.

Ensuite, il y a eu l’US Open où elle serait à nouveau confrontée à Serena Williams pour gagner en sets consécutifs. Mais personne ne sait ce que l’avenir apportera et en mars, les choses se sont écrasées pour tout le monde, en particulier pour le monde du tennis, lorsque la pandémie de coronavirus a frappé.

Les tournois ont été annulés et certains reportés. Personne ne savait vraiment quand et où se produirait le prochain événement. Elle était toujours en train de réhabiliter sa blessure au genou et n’a pas pu défendre son titre à Indian Wells. La Coupe Rogers a été annulée et le coronavirus n’étant toujours pas complètement effacé du monde, il y a des choses tangibles auxquelles Bianca Andreescu doit faire face.

Les deux blessures graves, son genou et son genou ne devraient pas lui permettre de sortir de plein fouet sur le terrain et de jouer comme Andreescu est habitué.

Ensuite, c’est la crise sanitaire mondiale qui n’est pas encore contenue. C’est trop de chance à saisir et à mettre son équipe en danger.

C’est sur son instagram qu’elle a mis ses vérités sur la ligne en disant « .. j’ai pris la décision difficile de ne pas retourner à New York cette année. Je me rends compte que l’imprévu … y compris la pandémie de Covid … j’ai pris ceci étape pour me concentrer sur ma forme physique de match … J’ai hâte de rejoindre bientôt mes concurrents sur le court. «

Tout le monde se demande quand la pandémie se terminera et quand Bianca Andreescu reviendra sur le terrain et donnera la belle performance qu’elle a faite lors de sa dernière fois en compétition?